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超級盃／老鷹四分衛赫茲奪MVP「如果沒有隊友 難締造這成就」

編譯陳韻涵／即時報導
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本屆最有價值球員(MVP)頒給了老鷹四分衛赫茲。(路透)
本屆最有價值球員(MVP)頒給了老鷹四分衛赫茲。(路透)

職業美式足球聯盟(NFL)第59屆超級盃(Super Bowl)9日晚在路易斯安納州紐奧良市的凱撒超級巨蛋(Caesars Superdome)登場，由費城老鷹(Philadelphia Eagles)對上堪薩斯酋長(Kansas City Chiefs)。

老鷹隊在本屆超級盃賽事中「甜蜜復仇」，最終以40：22拿下本屆冠軍，粉碎酋長隊挑戰NFL史上首支三連霸球隊的美夢。最有價值球員(MVP)則頒給費城老鷹四分衛赫茲（Jalen Hurts）。

這是老鷹隊第二次拿到超級盃冠軍，老鷹隊隊史首冠是在2017年、第52屆超級盃，當年老鷹以41：33擊敗愛國者隊，終結了該球隊數十年來的冠軍荒。

老鷹隊老闆盧瑞爾(Jeffrey Lurie)代表球隊舉起超級盃獎盃，盧瑞爾發表感言時表示，球隊盡力、謙遜的練習才有今日的精湛表現。

老鷹隊總教練希里亞尼強調，大家都很努力練球，且「隊友之間的愛」才是最重要的。

本屆最有價值球員(MVP)則頒給了屢次幫助球隊得分的四分衛赫茲；赫茲在賽後受訪時感謝對由，說道：「如果沒有隊友，我今天沒辦法締造這番成就。」

本屆最有價值球員(MVP)頒給了老鷹四分衛赫茲。(路透)
本屆最有價值球員(MVP)頒給了老鷹四分衛赫茲。(路透)

超級盃 NFL 路易斯安納州

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