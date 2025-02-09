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超級盃／門票3000起跳 最貴2.27萬元 票房較去年增加一成

記者顏伶如／即時報導
職業美式足球聯盟2025年超級盃決賽9日在紐奧良登場，堪薩斯酋長隊迎戰費城老鷹隊，可能創下歷年來觀眾人數最高紀錄，到凱撒超級巨蛋現場觀看比賽的門票價格則比往年更貴。(路透)
職業美式足球聯盟2025年超級盃決賽9日在紐奧良登場，堪薩斯酋長隊迎戰費城老鷹隊，可能創下歷年來觀眾人數最高紀錄，到凱撒超級巨蛋現場觀看比賽的門票價格則比往年更貴。(路透)

職業美式足球聯盟(NFL)2025年超級盃(Super Bowl)決賽9日在紐奧良登場，堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)迎戰費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)，爭取聯盟史上第一個三連霸榮耀，可能創下歷年來觀眾人數最高紀錄，各地觀眾可以透過電視或串流平台等選項免費收看實況轉播，而到凱撒超級巨蛋(Caesars Superdome)現場觀看比賽的門票價格則比往年更貴。

根據售票平台Ticketmaster截至6日為止的紀錄，紐奧良凱撒超級巨蛋最便宜座位位於上層第20排，門票單價3000元，但附近部分座位票價甚至要4982元。在另一個售票平台StubHub，相同區域的座位門票2920元起跳。

超級盃開打之前，各個網路交易平台還能買到的轉售門票或籌備單位門票，價格也在2920元到將近5000元之間，隨著賣家、座位分布的不同而有價差。

NFL直接銷售的套票則從每人6700元起跳，套票除了比賽門票外，還包括車尾派對(tailgate parties)與球員見面會(meet-and-greets)等活動入場券，以及免費飲料與餐點。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，今年超級盃比賽之前最後幾周，StubHub平台上的門票價格平均為8076元。

開賽前夕，最貴門票是在靠近酋長隊的地面座位，StubHub平台售價為8650元，Ticketmaster要價1萬2000元。一周之前，StubHub平台最貴區段的座位門票在1萬4414元至2萬2663元之間下降，Ticketmaster則要1萬8800元。

StubHub指出，今年超級盃門票營業額比去年成長大約10%，可是由於球場座位增加，平均每個座位的門票價格卻比去年便宜大約14%。

Ticketmaster指出，超級盃門票轉賣價格因地點不同、參賽球隊、座位分布以及購票日期而出現差異，門票轉賣價格歷年來約在4000元至6000元之間。

超級盃 NFL 費城

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