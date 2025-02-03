NFL／新人外接手沃錫「全能性」好用 酋長玩出新花樣

新人外接手沃錫(右)堪稱最難以預測的進攻瑞士刀。（路透）

超級盃 開戰倒數一周，要說尋求三連霸的酋長的關鍵人物，我會推薦大家關注新人外接手沃錫（Xavier Worthy）。受惠於極快的速度，在例行賽中可以看到他執行酋長隊各種招牌戰術，幾乎都玩過了一遍，可說是最難以預測的進攻瑞士刀。

他的40碼速度高達4秒21，並抓住了一號接球員萊斯（Rashee Rice）受傷的機會綻放異采。

他的速度輾壓對手，長距離直攻達陣區早已展現威脅。配合明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的快傳，無論是快傳搶第一檔，移動傳球或是假給真傳，他能靈活應對各種中短或中長距離傳球，並憑藉擺脫與推進能力直奔角柱，讓對手防不勝防，防守壓力倍增。

他也能取代受傷的哈蒙德（Mecole Hardman），從進攻線後發起進攻，透過假給球迅速持球跑動，讓防守方難以預測。

從教練的角度來看，雖然他的7次掉球略多，但由於可變戰術實在太豐富，因此他成為98次傳球目標，已是全隊第二，僅次於明星近端鋒凱爾西（Travis Kelce），並完成全隊最多的6次接球達陣，對於一名新人而言相當不容易。

酋長總教練里德（Andy Reid）多年來以戰術多變聞名，且不吝於在重要時刻給對手驚喜。在超級盃對決中，對手防守組得繃緊神經，以免被沃錫打個防不勝防。