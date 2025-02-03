我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美電視節目赴台灣拍特輯 介紹阿里山及台南等景點

大S徐熙媛驟逝／徐媽媽沉痛發聲 籲外界完成最後心願

NFL／新人外接手沃錫「全能性」好用 酋長玩出新花樣

​​林育正
新人外接手沃錫(右)堪稱最難以預測的進攻瑞士刀。（路透）
新人外接手沃錫(右)堪稱最難以預測的進攻瑞士刀。（路透）

超級盃開戰倒數一周，要說尋求三連霸的酋長的關鍵人物，我會推薦大家關注新人外接手沃錫（Xavier  Worthy）。受惠於極快的速度，在例行賽中可以看到他執行酋長隊各種招牌戰術，幾乎都玩過了一遍，可說是最難以預測的進攻瑞士刀。

他的40碼速度高達4秒21，並抓住了一號接球員萊斯（Rashee  Rice）受傷的機會綻放異采。

他的速度輾壓對手，長距離直攻達陣區早已展現威脅。配合明星四分衛馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）的快傳，無論是快傳搶第一檔，移動傳球或是假給真傳，他能靈活應對各種中短或中長距離傳球，並憑藉擺脫與推進能力直奔角柱，讓對手防不勝防，防守壓力倍增。

他也能取代受傷的哈蒙德（Mecole  Hardman），從進攻線後發起進攻，透過假給球迅速持球跑動，讓防守方難以預測。

從教練的角度來看，雖然他的7次掉球略多，但由於可變戰術實在太豐富，因此他成為98次傳球目標，已是全隊第二，僅次於明星近端鋒凱爾西（Travis  Kelce），並完成全隊最多的6次接球達陣，對於一名新人而言相當不容易。

酋長總教練里德（Andy  Reid）多年來以戰術多變聞名，且不吝於在重要時刻給對手驚喜。在超級盃對決中，對手防守組得繃緊神經，以免被沃錫打個防不勝防。

超級盃

上一則

不滿川普徵關稅 NBA暴龍球迷賽前「噓爆」美國國歌

下一則

NBA／馬刺3方交易收福克斯 拉文轉戰國王再次聯手德羅展

延伸閱讀

NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元

NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元
NFL／老鷹強大跑陣能力 氣走指揮官 3年2度闖超級盃

NFL／老鷹強大跑陣能力 氣走指揮官 3年2度闖超級盃
NFL／酋長連續3年闖進超級盃對決老鷹 挑戰史無前例3連霸

NFL／酋長連續3年闖進超級盃對決老鷹 挑戰史無前例3連霸
NFL／強大跑陣能力狂壓指揮官 老鷹3年內2度闖進超級盃

NFL／強大跑陣能力狂壓指揮官 老鷹3年內2度闖進超級盃

熱門新聞

NFL超級盃是受矚目的賽事之一，球迷瘋狂，票價不便宜。(美聯社)

NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元

2025-01-30 22:58
大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

2025-02-01 18:16
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。(路透)

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

2025-01-30 01:10
（取自微博）

全紅嬋返鄉過年遭狂熱民眾圍堵 疾呼｢理智一點｣

2025-01-29 11:14
大谷翔平與妻子田中真美子合影。（美聯社）

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

2025-02-01 18:51
戴維斯(左)和唐西奇傳出互換東家。 （美聯社）

NBA／超重磅交易突發 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

2025-02-02 01:15

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」