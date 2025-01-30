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NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元

記者藍宗標／即時報導
NFL超級盃是受矚目的賽事之一，球迷瘋狂，票價不便宜。(美聯社)
NFL超級盃是受矚目的賽事之一，球迷瘋狂，票價不便宜。(美聯社)

第59屆超級盃確定由堪薩斯酋長、費城老鷹隊對決，也是兩隊在3年內第2次交手，美國運動媒體「The Sporting News」指出，這將是紐奧良第11次舉辦超級盃賽事，目前最低票價大約4800美元，售票平台StubHub列出的最貴票價達到52萬5000美元。

本屆超級盃將於2月9日在紐奧良凱撒超級巨蛋進行，觀眾容量接近73000人，酋長如果順利走完最後一步，將是NFL美式足球史上第1支完成3連霸的球隊。

The Sporting News指出，超級盃是美國收視率最高的體育賽事，廣告幾乎和比賽一樣重要，中場表演總是令人興奮，對少數人來說，一定要走進球場，而非透過電視觀看比賽；眾所周知，超級盃門票是最昂貴的體育賽事門票之一。

去年超級盃在拉斯維加斯進行，酋長在延長賽以25：22擊敗舊金山49人隊，奪下隊史第4冠，當時StubHub最便門票6600美元、最貴2萬2000美元。

The Sporting News引用StubHub列出的本屆超級盃價碼，最貴包廂高達52萬5000美元，位於球場上層的包廂38萬1938美元，接下來票價大幅下跌，最高是5萬4338美元。

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