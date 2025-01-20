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NFL／凱爾西季後回春 達陣殺死德州人

林育正

酋長隊當家近端鋒凱爾西（Travis Kelce）現年已35歲，曾被外界揣測身手已老化。但到了重要的季後賽面對後起之秀德州人的挑戰，凱爾西交出本季單場最多的117碼，還在第四節幫助即將被擒殺的馬霍姆斯（Patrick Mahomes）賺到殺死德州人的達陣，展現「關鍵時刻殺死你」的老將價值。

凱爾西在對陣德州人的比賽中以中距離接球為主，畢竟酋長接球陣容深度極佳，人才濟濟。只要沒有人一對一，凱爾西便會在中距離嘗試接球，主打德州人區域防守空檔。因此8次傳球7次接到的成功率相當高。要挑點小毛病，應該就是他現在接球後推進的速度慢了一點。

除了一直以來最擅長的見縫插針打法，凱爾西這場也幫助酋長接小短傳拿首攻。幸好他的轉身動作還行，因此能夠創造一些與防守球員之間的空間推進一點距離。

第四節酋長僅以13比12領先，攻到達陣區之際，即將被擒殺的馬霍姆斯在倒下前將球拋出，輕鬆將球傳到被德州人線衛埃賽爾（Azeez Al-Shaair）盯防的凱爾西手上，讓德州人球迷感到失望。

凱爾西本季例行賽僅有一場比賽接球碼數來到100，但在季後賽，雖然德州人的防守也有疏漏，但他與馬霍姆斯的配合仍然穩健，為彼此創造了英雄時刻。

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