NFL／傑克森傳跑締造新紀錄 未來這2人有機會並肩

烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）在戰勝布朗的最後一場例行賽，個人數據以4172碼、2次抄截，以及衝球915碼的歷史性數據作收，成為NFL 歷史上第一位進入「4000/800俱樂部」的成員。在未來，華盛頓指揮官的丹尼爾斯（Jayden Daniels）以及紅雀的莫瑞（Kyler Murray）有機會追隨傑克森腳步完成此壯舉。

本季傳球碼數前幾名的四分衛如孟加拉虎的布洛（Joe Burrow）和戈夫（Jared Goff）等人擁有極高傳球碼數，但較少以雙腿推進作為創造和延續進攻的武器。此外，比爾隊的艾倫（Josh Allen）過去橫衝直撞的跑法也有所收斂，與過去高峰期相比減少不少。

因此，未來達成「4000/800」成就的，可能是球風與傑克森有些相似的丹尼爾斯。他和傑克森一樣，具備不易被抄截的能力，且同樣有能找出合適打法的教練團支持。教練團不吝讓丹尼爾斯不時利用雙腿推進，他在16場比賽中衝球碼數達到864碼，傳球碼數則是3530碼。敢衝又敢傳的他，未來絕對有機會在個人表現上取得高成就。

莫瑞在生涯第二年、2020球季就曾獲得傳球3971碼和衝球819碼，差點成為首位進入「4000/800俱樂部」的球員。可惜近年紅雀球隊重建，加上他受傷等因素，無法再更進一步。不過，莫瑞具備長傳實力，閃躲和跑動能力也不差，再次挑戰「4000/800」並非不可能。

傑克森率先進入「4000/800俱樂部」，說不定也能點燃莫瑞的潛能和鬥志，幫助他擺脫過去未能達到預期的表現，與丹尼爾斯展開中生代與新生代的雙重威脅對決。