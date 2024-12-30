我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

NFL／孟加拉虎接球員「火力全開」季後賽還有機會

林育正
孟加拉虎接球員希金斯(右)表現稱職。(路透)
孟加拉虎接球員希金斯(右)表現稱職。(路透)

面臨季後賽名額之爭，孟加拉虎以30：24的精采傳球內容在延長賽擊敗防守表現不俗的野馬，保住季後賽一線希望。打到最後，可以看到孟加拉虎接球員各個眼神凶猛，但要晉級，還得在最後一周擊敗鋼人，並且寄希望於野馬輸給酋長。

孟加拉虎本季防守位於聯盟後段班，但本戰趁著野馬明星角衛蘇爾坦（Patrick Surtain II）主防一號接球員切斯（Ja'Marr  Chase），四分衛布洛（Joe Burrow）比賽前段主要傳球給邊鋒格西基（Mike  Gesicki）。這一戰略奏效，還能看到他充滿企圖心地跳過防守球員，相信讓球迷看得血脈賁張。

不過在必要時，切斯能以路徑跑動能力的優勢創造接球機會。當然，這場比賽的主角是貢獻包括延長賽達陣在內共3次達陣、131碼的希金斯（Tee  Higgins）。他這位二號接球員當得稱職，利用身高與臂展的優勢，讓布洛即便在2對1防守的狀況下也敢傳球。

此役孟加拉虎在傳球進攻上不斷挑戰1對1防守，甚至是2對1。希金斯不僅手感好，在一次達陣中更顯現出高球商。在達陣區等球時，他先不伸手，讓背對球的角衛摸不清頭緒，直到最後一刻才快速伸手奪下，展現優異手感和機智。

孟加拉虎打贏本季表現不俗的野馬，出了一口怨氣，也讓「贏球就晉級」的野馬晉級得再等等。相較於孟加拉虎較為困難的晉級條件，野馬最後一戰只要擊敗可能不會全主力出戰的酋長即可。不論最終結果如何，孟加拉虎靠著這一戰提醒球迷他們的潛力。

季後賽

上一則

NBA／衛冕軍疲軟？綠衫軍近6戰已吞下4敗

下一則

MLB／勇士悼卡特 曾見證世界大賽封王「懷念他在看台上加油的時光」

延伸閱讀

MLB／形容棒球「瀕臨死亡」前NFL球星：20年後被WNBA超越

MLB／形容棒球「瀕臨死亡」前NFL球星：20年後被WNBA超越
天后辣爆NFL 聖誕大戰勁歌熱舞秒變「碧昂絲盃」

天后辣爆NFL 聖誕大戰勁歌熱舞秒變「碧昂絲盃」
NFL賽事首度由單一平台全球直播 Netflix首登場無失誤

NFL賽事首度由單一平台全球直播 Netflix首登場無失誤
繼奧蘇利雲後 英國世界撞球一哥特魯姆普1主因移民香港

繼奧蘇利雲後 英國世界撞球一哥特魯姆普1主因移民香港

熱門新聞

大谷翔平(右)與妻子真美子。(路透)

日籍球星大谷翔平 宣布妻子真美子懷孕

2024-12-28 16:04
（取自樊振東微博）

少打1次罰款$5000 巴奧乒乓球金牌樊振東、陳夢退出WTT世界排名

2024-12-27 14:50
柯瑞。(路透)

NBA／沒想過能打那麼久 柯瑞：接受結束時刻不遠了

2024-12-24 21:11
中國桌球選手樊振東。(新華社)

桌球／樊振東宣布退出WTT世界排名 不滿「不參賽就罰款」

2024-12-27 02:50
大谷翔平與妻子真美子準備要當爸媽了。（美聯社）

MLB／大谷翔平要當爸 17歲寫的人生目標拿來比對…會是女兒？

2024-12-28 19:10
日職西武隊隊長、日本隊12強國手源田壯亮爆出婚外情。 中央社

日本棒球國手爆婚外情 趁12強賽與小三在台灣幽會

2024-12-25 13:24

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起