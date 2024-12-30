NFL／孟加拉虎接球員「火力全開」季後賽還有機會

孟加拉虎接球員希金斯(右)表現稱職。(路透)

面臨季後賽 名額之爭，孟加拉虎以30：24的精采傳球內容在延長賽擊敗防守表現不俗的野馬，保住季後賽一線希望。打到最後，可以看到孟加拉虎接球員各個眼神凶猛，但要晉級，還得在最後一周擊敗鋼人，並且寄希望於野馬輸給酋長。

孟加拉虎本季防守位於聯盟後段班，但本戰趁著野馬明星角衛蘇爾坦（Patrick Surtain II）主防一號接球員切斯（Ja'Marr Chase），四分衛布洛（Joe Burrow）比賽前段主要傳球給邊鋒格西基（Mike Gesicki）。這一戰略奏效，還能看到他充滿企圖心地跳過防守球員，相信讓球迷看得血脈賁張。

不過在必要時，切斯能以路徑跑動能力的優勢創造接球機會。當然，這場比賽的主角是貢獻包括延長賽達陣在內共3次達陣、131碼的希金斯（Tee Higgins）。他這位二號接球員當得稱職，利用身高與臂展的優勢，讓布洛即便在2對1防守的狀況下也敢傳球。

此役孟加拉虎在傳球進攻上不斷挑戰1對1防守，甚至是2對1。希金斯不僅手感好，在一次達陣中更顯現出高球商。在達陣區等球時，他先不伸手，讓背對球的角衛摸不清頭緒，直到最後一刻才快速伸手奪下，展現優異手感和機智。

孟加拉虎打贏本季表現不俗的野馬，出了一口怨氣，也讓「贏球就晉級」的野馬晉級得再等等。相較於孟加拉虎較為困難的晉級條件，野馬最後一戰只要擊敗可能不會全主力出戰的酋長即可。不論最終結果如何，孟加拉虎靠著這一戰提醒球迷他們的潛力。