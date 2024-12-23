我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

NFL／一窺噴射機四分衛 羅傑斯Netflix紀錄片 3集不夠過癮

林育正
噴射機四分衛羅傑斯。（路透）
噴射機四分衛羅傑斯。（路透）

職業運動拍紀錄片做為行銷利器已成為顯學，串流服務龍頭網飛（Netflix）也在NFL的題材上有所突破，近日上線噴射機四分衛羅傑斯（Aaron  Rodgers）的紀錄片- 謎之四分衛（Enigma）撥開神秘面紗瞭解這位有時讓人摸不著頭緒的明星。可惜紀錄片僅有三集，許多部分搔不到癢處可惜了些。

在運動紀錄片中，這部應該算是挺不好看的。僅有為數不多的羅傑斯生涯顛峰鏡頭，其餘沒甚麼熱血與激情，但也呼應了標題Enigma，來探索羅傑斯這位神秘人。

除了球場以外，他很常被人指控控制欲過強、想接管球隊，以及服用死藤水等奇聞軼事。但看過本片，至少讓人能有點頭緒他為什麼會這樣做。

羅傑斯的頭腦極為聰明，在影片中甚至揭露自己選擇傳球目標的方式。他喜愛思考，卻在保守的家庭中長大，更與家人關係不佳。羅傑斯太過聰明，讓他反抗宗教與父母。在美式足球場上的指揮官一般給人熱血的印象，但他卻是個嚴格的內向者。他追求完美要求高，讓人想到科比（Kobe Bryant）擁有同樣的偏執。

他不到30歲就率隊奪下超級盃冠軍，年輕即抵達生涯巔峰失去了目標，也難怪不斷針對自我進行思考的他，會以各種常人難以理解的方式進行自我探索。

可惜本片三集各1小時出頭，無法在某些部分著墨太深，特別是與綠灣球團關係瓦解，以及對洛夫（Jordan  Love）的幫助。許多部分，可惜都只點到為止。

不過看完紀錄片，更加了解羅傑斯後，至少我是稍微能夠理解他的行為。

超級盃 足球 NFL

上一則

MLB／看不上眼藍鳥的延長合約開價 小葛雷諾：還差很多

下一則

NBA／約柯奇大三元攜手穆雷關鍵演出 金塊逆轉送鵜鶘7連敗

延伸閱讀

紐約這6處隱密水岸 在地人知道的也不多

紐約這6處隱密水岸 在地人知道的也不多
共和黨下屆眾院委員會主席 全為白男 20年首見

共和黨下屆眾院委員會主席 全為白男 20年首見
共和黨下屆眾院委員會主席「全為白男」不見有色族裔議員

共和黨下屆眾院委員會主席「全為白男」不見有色族裔議員
密州男遊歐失聯7個月 在敍利亞找到 家人視為「聖誕奇蹟」

密州男遊歐失聯7個月 在敍利亞找到 家人視為「聖誕奇蹟」

熱門新聞

大谷翔平每年只領200萬美元薪水。（美聯社）

MLB／大谷翔平每年「只領」200萬元 穩居大聯盟年薪王

2024-12-15 21:31
勇士隊球星庫明加（Jonathan Kuminga）賽前熱身時「掛」在籃框上，造成比賽延遲半小時。(擷自X@FanDuelSN_NOR)

NBA／他「掛」在籃框上 害勇士、灰狼延遲半小時開賽

2024-12-21 21:48
美中混血選手谷愛凌。（美聯社）

滑雪／谷愛凌奪世界盃第17冠 刷新自由式滑雪歷史

2024-12-21 20:08
里拉德和運動品牌續約，且是一只終身合約。(美聯社)

NBA／剛拿完冠軍再簽「終身合約」里拉德成現役第4人

2024-12-18 23:30
勇士球星柯瑞(左)19日寫下單場零進球的新紀錄。(美聯社)

NBA／柯瑞零進球成為生涯最慘一戰 勇士51分差不敵灰熊

2024-12-19 23:50
陽念希。(資料照，記者陳正興／攝影)

台18歲投手陽念希 與職棒舊金山巨人隊簽約

2024-12-15 12:00

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先