NFL／一窺噴射機四分衛 羅傑斯Netflix紀錄片 3集不夠過癮

噴射機四分衛羅傑斯。（路透）

職業運動拍紀錄片做為行銷利器已成為顯學，串流服務龍頭網飛（Netflix）也在NFL 的題材上有所突破，近日上線噴射機四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）的紀錄片- 謎之四分衛（Enigma）撥開神秘面紗瞭解這位有時讓人摸不著頭緒的明星。可惜紀錄片僅有三集，許多部分搔不到癢處可惜了些。

在運動紀錄片中，這部應該算是挺不好看的。僅有為數不多的羅傑斯生涯顛峰鏡頭，其餘沒甚麼熱血與激情，但也呼應了標題Enigma，來探索羅傑斯這位神秘人。

除了球場以外，他很常被人指控控制欲過強、想接管球隊，以及服用死藤水等奇聞軼事。但看過本片，至少讓人能有點頭緒他為什麼會這樣做。

羅傑斯的頭腦極為聰明，在影片中甚至揭露自己選擇傳球目標的方式。他喜愛思考，卻在保守的家庭中長大，更與家人關係不佳。羅傑斯太過聰明，讓他反抗宗教與父母。在美式足球 場上的指揮官一般給人熱血的印象，但他卻是個嚴格的內向者。他追求完美要求高，讓人想到科比（Kobe Bryant）擁有同樣的偏執。

他不到30歲就率隊奪下超級盃 冠軍，年輕即抵達生涯巔峰失去了目標，也難怪不斷針對自我進行思考的他，會以各種常人難以理解的方式進行自我探索。

可惜本片三集各1小時出頭，無法在某些部分著墨太深，特別是與綠灣球團關係瓦解，以及對洛夫（Jordan Love）的幫助。許多部分，可惜都只點到為止。

不過看完紀錄片，更加了解羅傑斯後，至少我是稍微能夠理解他的行為。