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NFL／派翠克心態成熟、找回身手 助威獅子季後賽

林育正

獅子三號接球員派翠克（Tim  Patrick）在前陣子對上綠灣包裝工的比賽本季達陣開張，還一次貢獻兩個。讓當球球星聖布朗（Amon-Ra St. Brown）都說：｢我很高興他終於獲得屬於他的時刻。｣若派翠克找回過去身手和信心，季後賽的獅子將更可怕。

派翠克目前在獅子的進攻上場比例僅57%，為菜鳥球季最低。打了12場貢獻349碼和2達陣，然而受惠高夫（  Jared Goff）的好表現，他的接球成功率衝上81.8%。

派翠克過去上季分別因ACL與阿基里斯腱傷勢報銷，但過去在野馬隊他能裡能外，6尺4吋的身材站在最外側也有一定威脅。獅子總教練坎伯（Dan  Campell）也說：｢他用自己的方式融入球隊，他對細節的執著，帶來不一樣的氣象。｣

派翠克今年被野馬釋出，兩季沒打球的他也有一定的堅持：｢我來這裡因為我知道剛開始絕對不好過，但如果我能展現出對自己的期待，將有特別的化學效應出現。｣

雖然接球碼數排全隊第四，但他給獅子帶來的深度仍帶給對手不小威脅。雖然生涯不順遂，但他說：｢我爸爸曾經跟我說，你可以把一件事當作詛咒或是恩典。生命沒有一件事是容易的。當我年紀漸長，我也開始逐漸了解其中道理。｣

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