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NFL／29歲跑鋒康納再簽2年約 紅雀給予肯定

林育正
29歲的康納。（路透）
29歲的康納。（路透）

29歲昔日的「抗癌戰士」康納（James  Conner）在以跑鋒尷尬的年紀，與紅雀簽下2年1900萬合約，使他成為平均年薪第六的跑鋒。雖然不是超級巨星等級，但他以苦幹實幹的球風，為先前處在低潮的紅雀提供一股中堅力量，更成為隊長之一，展現出他的價值，不必在本季結束後成為自由球員。

以這個年紀簽下這筆合約，是很值得為康納感到開心的。雖然以跑鋒來說，他沒有亨利（Derrick  Henry）的輾壓性力量和麥卡佛瑞（Christian  McCaffrey）的速度和全能性。但他具有耐心，以及他的加速讓一對一等著他的防守球員不一定能有效擒抱。這讓NFL Next Gen  Stats進階數據發現，他和亨利同樣製造了71個錯失擒抱。上個球季，他還秀了一季單手接球。

就目前為止，他還沒因年紀開始退化，上季每次持球平均推進5碼，本季也有4.2碼，生涯4.3碼。這生涯數字與包裝工的傑卡布斯（Josh  Jacobs）相同，小勝底特律獅的蒙哥馬利（David Montgomery）。

在這個球季，只要康納只要貢獻超過100碼，紅雀的戰績為5勝1敗。而紅雀本季打出驚奇一度在國聯西區登頂，有機會拿下第一，由康納領軍紅雀聯盟第六的路面進攻組合當然功不可沒。

康納低調扎實的衝撞，讓上季才首次單季衝球千碼的他有機會連兩季破千，還可能連四季衝球加接球破千。若能為紅雀在季末打出驚奇，那就更錦上添花了。

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