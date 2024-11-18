NFL／爭奪MVP二連霸 傑克森利多

傑克森本季表現突出。(路透資料照片)

烏鴉當家四分衛傑克森（Lamar Jackson）本季表現突出，率領烏鴉打出更全方位和更具效率的進攻，有機會連續兩季拿下MVP。

前10場比賽打完7勝3敗排在美聯前段班，傑克森個人也繳出亮眼數據。本季看到非常明顯的改變是，雖然他擁有難以阻擋的跑動能力，但他在移動過程中，讓人感覺眼睛總是優先尋找傳球目標，而非跑動路徑，讓他的傳球成功率目前是生涯新高的69.1%，比過去高上不少。而且才經過半個多球季，就已有24達陣並僅有2抄截。若持續下去，可能讓他打破生涯最高的36次傳球達陣。

傑克森的傳球搭配假給球以及跑傳選擇更具破壞力，雖然陣中沒有超級巨星等級的接球員，但他使每個有機會的隊友都變成武器，成為他最大的價值，以及烏鴉最有利的武器。10場比賽中，傑克森已率隊兩次完成最終勝利攻勢。

目前傑克森嘗試衝球每場平均9.1次為生涯新低，不過每次能推進5.9碼位在生涯中上，展現出更高的效率。現在也已累計538碼和2達陣。

傑克森的進攻型態上的微調，讓球迷看見他生涯7年下來一點一滴累積小小的進化。從傳球或衝球選擇，或是傳球決策速度，以及傳球落點，和尋找空檔等，本季發揮都相當精采，有機會再爭MVP。