我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

NFL／爭奪MVP二連霸 傑克森利多

林育正
傑克森本季表現突出。(路透資料照片)
傑克森本季表現突出。(路透資料照片)

烏鴉當家四分衛傑克森（Lamar  Jackson）本季表現突出，率領烏鴉打出更全方位和更具效率的進攻，有機會連續兩季拿下MVP。

前10場比賽打完7勝3敗排在美聯前段班，傑克森個人也繳出亮眼數據。本季看到非常明顯的改變是，雖然他擁有難以阻擋的跑動能力，但他在移動過程中，讓人感覺眼睛總是優先尋找傳球目標，而非跑動路徑，讓他的傳球成功率目前是生涯新高的69.1%，比過去高上不少。而且才經過半個多球季，就已有24達陣並僅有2抄截。若持續下去，可能讓他打破生涯最高的36次傳球達陣。

傑克森的傳球搭配假給球以及跑傳選擇更具破壞力，雖然陣中沒有超級巨星等級的接球員，但他使每個有機會的隊友都變成武器，成為他最大的價值，以及烏鴉最有利的武器。10場比賽中，傑克森已率隊兩次完成最終勝利攻勢。

目前傑克森嘗試衝球每場平均9.1次為生涯新低，不過每次能推進5.9碼位在生涯中上，展現出更高的效率。現在也已累計538碼和2達陣。

傑克森的進攻型態上的微調，讓球迷看見他生涯7年下來一點一滴累積小小的進化。從傳球或衝球選擇，或是傳球決策速度，以及傳球落點，和尋找空檔等，本季發揮都相當精采，有機會再爭MVP。

上一則

NBA／唐西奇膝傷缺陣 華盛頓攻守俱佳 獨行俠退雷霆奪連勝

延伸閱讀

人類為何愛吃碳水化合物？ 科學家稱因為「AMY1基因」

人類為何愛吃碳水化合物？ 科學家稱因為「AMY1基因」
NBA／柯瑞13分不緊張 勇士多點開花射垮灰熊奪3連勝

NBA／柯瑞13分不緊張 勇士多點開花射垮灰熊奪3連勝
NBA／詹姆斯連3場狂飆大三元 湖人險勝灰熊收3連勝

NBA／詹姆斯連3場狂飆大三元 湖人險勝灰熊收3連勝
場邊人語／烏鴉反噬 猛虎敗事

場邊人語／烏鴉反噬 猛虎敗事

熱門新聞

泰森14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(影片截圖)

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

2024-11-15 06:35
網紅拳擊手保羅(左)15日晚間與傳奇拳擊手泰森(右)對戰。(美聯社)

拳擊大秀落幕 27歲網紅保羅擊敗傳奇拳王泰森

2024-11-16 00:49
美國27歲網紅拳擊手傑克．保羅（圖右）15日對決58歲前重量級拳王麥可．泰森（圖左），最終以78：74勝出。(歐新社)

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

2024-11-16 02:45
中國網球選手鄭欽文9日在WTA年終總決賽中，爭奪冠軍失利。(路透)

網球／奧運後接連與冠軍錯身而過 鄭欽文「只差一口氣」？

2024-11-11 06:25
中華隊林立。記者侯永全／攝影

12強賽／中華隊晉級4強前進東京 寫32年未見紀錄

2024-11-17 10:51
拳王泰森（右）在歷經8回合苦戰後，最終仍不敵網紅傑克保羅。（路透）

58歲拳王泰森不敵網紅拳手 媒體：這是沒有輸家的金錢大戲

2024-11-16 03:45

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地