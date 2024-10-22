我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

NFL／衝撞太拚命 遲友駿生涯恐縮短

林育正
遲友駿(左)的強悍球風恐導致生涯縮短。(美聯社)
遲友駿(左)的強悍球風恐導致生涯縮短。(美聯社)

說到NFL飽受腦震盪折磨的球員，除了海豚四分衛塔格維洛瓦（Tua  Tagovailoa），比爾的華人混血安全衛遲友駿（Taylor  Rapp）因強悍球風本季開打沒幾場也遭受腦震盪缺陣。他的打法被美國網友暱稱神風特攻隊，雖然勇猛表現對噴射機復出一戰表現出色，但他的打法恐怕導致生涯縮短。

遲友駿進聯盟以來對於地面進攻的防守優於傳球防守，擒抱用力扎實讓喜歡看防守組的球迷看得過癮。不過他的打法可說是雙面刃，不僅可能製造對手腦震盪，自己同樣也是腦震盪高風險族群。他的打法也引來對手不滿表示：「就是有人喜歡到處亂衝。」

因為打球經驗，我個人對於遲友駿的打法其實非常敬佩，尤其前幾周對烏鴉一戰他單獨對上烏鴉跑鋒「國王」亨利（Derrick  Henry）毫不猶豫往他大腿用力撞。他成功阻止推進，讓人看得血脈噴張，卻也讓自己腦震盪倒地不起當場上救護車。

休戰一場後，遲友駿在對上噴射機的比賽中3次破壞羅傑斯（Aaron  Rodgers）的傳球，凶狠直撲接球員，外帶全隊最多8次擒殺。雙方僵持到下半場時，他更狂奔54碼阻止跑鋒霍爾（Breece  Hall）42碼的超長衝球，擋在達陣區前，成為該場勝利評分最高的比爾球員。

遲友駿打球凶狠觀賞度高，但也充滿高風險。但願他未來能適時收力保護自己，幫助比爾取得等待已久的光榮。

華人 NFL

上一則

場邊人語／德大輸透 不再牽頭

下一則

NBA／不急續約國王 福克斯想看球隊潛能在哪

延伸閱讀

澳洲夫妻滑臉書 找回57年前結婚影片

澳洲夫妻滑臉書 找回57年前結婚影片
結婚影片消失逾半世紀 澳洲夫妻靠滑臉書找回愛情見證

結婚影片消失逾半世紀 澳洲夫妻靠滑臉書找回愛情見證
場邊人語／比爾彎弓 主埸慶功

場邊人語／比爾彎弓 主埸慶功
NFL退休名將費佛罹患帕金森氏症 是否與足球生涯腦震盪有關不明朗

NFL退休名將費佛罹患帕金森氏症 是否與足球生涯腦震盪有關不明朗

熱門新聞

中國知名籃球球星易建聯。(新華社)

中國球星易建聯疑嫖娼登熱搜 跨性別者拿裸照、身分證舉證

2024-10-17 03:41
紐約皇后區花旗球場舉行洛杉磯道奇隊對紐約大都會隊的比賽。(美聯社)

MLB／大谷領軍道奇 洛杉磯華人變鐵粉 若稱王對亞裔意義大

2024-10-19 02:19
道奇隊目前以3比1聽牌國聯冠軍賽。貝茲17日狂敲4安打、4打點。(路透)

MLB／道奇、洋基世界大賽門票已開賣 起跳價998.12元

2024-10-18 02:00
道奇隊淘汰大都會隊，大谷翔平旅美生涯7年首次前進世界大賽。（美聯社）

MLB／大谷翔平挺進世界大賽 道奇、洋基25日重量級對決

2024-10-20 23:33
道奇挺進世界大賽將與洋基對決。（美聯社）

MLB／道奇過去對洋基爭霸吃虧 大谷翔平圓夢差最後一步

2024-10-21 02:50
國聯冠軍賽第5戰，大都會隊以12：6擊敗道奇隊。(路透)

MLB／大都會海灌12分續命 道奇負憾將回洛杉磯一決高下

2024-10-18 21:03

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」