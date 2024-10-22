NFL／衝撞太拚命 遲友駿生涯恐縮短

遲友駿(左)的強悍球風恐導致生涯縮短。(美聯社)

說到NFL 飽受腦震盪折磨的球員，除了海豚四分衛塔格維洛瓦（Tua Tagovailoa），比爾的華人 混血安全衛遲友駿（Taylor Rapp）因強悍球風本季開打沒幾場也遭受腦震盪缺陣。他的打法被美國網友暱稱神風特攻隊，雖然勇猛表現對噴射機復出一戰表現出色，但他的打法恐怕導致生涯縮短。

遲友駿進聯盟以來對於地面進攻的防守優於傳球防守，擒抱用力扎實讓喜歡看防守組的球迷看得過癮。不過他的打法可說是雙面刃，不僅可能製造對手腦震盪，自己同樣也是腦震盪高風險族群。他的打法也引來對手不滿表示：「就是有人喜歡到處亂衝。」

因為打球經驗，我個人對於遲友駿的打法其實非常敬佩，尤其前幾周對烏鴉一戰他單獨對上烏鴉跑鋒「國王」亨利（Derrick Henry）毫不猶豫往他大腿用力撞。他成功阻止推進，讓人看得血脈噴張，卻也讓自己腦震盪倒地不起當場上救護車。

休戰一場後，遲友駿在對上噴射機的比賽中3次破壞羅傑斯（Aaron Rodgers）的傳球，凶狠直撲接球員，外帶全隊最多8次擒殺。雙方僵持到下半場時，他更狂奔54碼阻止跑鋒霍爾（Breece Hall）42碼的超長衝球，擋在達陣區前，成為該場勝利評分最高的比爾球員。

遲友駿打球凶狠觀賞度高，但也充滿高風險。但願他未來能適時收力保護自己，幫助比爾取得等待已久的光榮。