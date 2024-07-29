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NFL／小將獲選百大球星 兩安全衛後生可畏

林育正

上個賽季表現突出並首次入選年度第一隊的兩位年輕安全衛，烏鴉隊23歲的漢米爾頓（Kyle Hamilton）和海盜隊25歲的溫菲爾德（Antoine Winfield  Jr.）都獲得同儕球員肯定，分別在百大球員投票中闖進43名和46名，可說後生可畏。

漢米爾頓去年成績突出，第二個賽季全職先發，滿場飛奔的表現非常瘋狂。尤其他壓上起攻線對於四分衛和跑鋒都是讓人頭痛的對象。雖然40碼衝刺僅測到4秒59的成績，但其實他在比賽中因為快速的反應，實際速度感覺更快，快速的補防能讓防守鋒線的線位感受安全感。

漢米爾頓也能支援角衛，速度和閱讀比賽能力讓他傳破壞傳球高達13次，全聯盟安全衛第一，還有4次抄截。

同樣首次進榜百大球星的溫菲爾德排第46，是個積極性十足的球員。擔任強衛（Strong Safety）時，即使被鋒線擋下還是會持續朝目標追擊，上季還幾次在達陣區前破壞對手持球，以及對掉球飛撲，侵略性超強的他可說是NFL的櫻木花道，而且錯失擒抱機率僅有5.2%，相當出色。

溫菲爾德上季6次製造掉球，4次搶得掉球都在防守球員名列前茅，改變戰局的能力讓他獲得4年8410萬的延長合約，更是首位成為最高薪二線球員的安全衛。

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