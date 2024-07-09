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NFL／凱爾西不拍接球員 網飛押注基特爾成功

林育正
凱爾西沒能參與Netflix紀錄片「接球員」。（路透資料照片）
凱爾西沒能參與Netflix紀錄片「接球員」。（路透資料照片）

酋長隊明星近端鋒凱爾西（Travis  Kelce）近期談到沒參與網飛（Netflix）紀錄片「接球員」（Receiver）表示不以為意。畢竟他過去曾推出一季感情實境秀「抓住凱爾西」（Catching  Kelce），雖然有討論度，但回頭看反倒可能有些扣分。現在34歲的他需要的，已不再是更多曝光。

不只對節目不再眷戀，畢竟網飛與NFL合作的紀錄片從「四分衛」來觀察，節目方向應該是呈現球員的多元性和面向，已有馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）上過，再來一位酋長成員，可能會讓非酋長球迷感覺有些多了。畢竟酋長處在二連霸期間，是各隊球迷針對的目標。

以「接球員」的定義來說，凱爾西在各項帳面數據上是非常優秀的人選。但最終人選49人近端鋒基特爾（George  Kittle）則是睽違3年之後接球碼數再次破千，  1020碼佔據NFL近端鋒榜首，製作單位也算賭對人。即使最終49人沒能復仇奪冠，但賽季過程和比賽內容也算精彩。

回到陣容多元性，若除了高知名度的凱爾西和基特爾，接球出色的近端鋒，在2023菜鳥球季就有10達陣的獅隊拉波塔（Sam  LaPorta）可能因菜鳥身份成為遺珠之憾；美洲虎的恩格蘭（Evan Ingram）表現也很棒，沒選到稍微可惜了些。

儘管如此，接球員紀錄片的球員挑選較為安全牌，上個賽季表現也不錯，距離放映剩下倒數幾天，確實讓人非常期待。

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