我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

美股下半年能否繼續旺？這些族群有望接棒大型科技股

NFL／哈蒙1年低薪重返酋長 雙贏

林育正
酋長外接手哈蒙以一年約續留酋長。（路透資料照片）
酋長外接手哈蒙以一年約續留酋長。（路透資料照片）

上屆超級盃接到致勝達陣的酋長外接手哈蒙（Mecole  Hardman）以一年約續留酋長。儘管現在酋長在外接手的位置對他來說機會可能不多，但他可展現速度優勢製造混亂，在新開球規則下，也可善用他的回攻本事，以底薪112萬稱得上划算。

哈蒙去年表現不穩，例行賽掉球率達12.5%，24次傳給他的球接到15球，共推進124碼沒有達陣。此外，當地媒體也批評他放棄有機會的接球，並且和馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）不同調。上季對上野馬，他更在10碼內接棄踢時掉球，讓野馬隨後拿下達陣送給酋長敗仗。季後賽他對比爾出現兩次掉球。

儘管表現不穩定，酋長也補進布朗（Marquise  Brown），首輪選進沃錫（Xavier Worthy）  ，以及不動主力凱爾西（Travis  Kelce）和上季表現不差的新人萊斯（Rashee Rice）等人，哈蒙的接球機會應該不會多。

不過若以各球隊第5號互相比較，在電玩評分有77的哈蒙也算是中上了，不時出現以速度製造混亂，就像在超級盃接到一記長傳那樣，還是稍有剩餘價值。若能改善接球穩定性，搞不好能在預計大幅增加的開球回攻爭取到位置。

哈蒙以低底薪簽約酋長，要拿獎金至少得超過50次接球、650碼，或6次達陣任一項，相當不容易。哈蒙投入自由市場可能乏人問津，低薪回到熟悉的酋長應該可以說是初步雙贏。

超級盃 季後賽

上一則

MLB／洋基迷大喊索托讓賈吉惱火 葛里沙姆回應3分砲變成英雄

下一則

NBA／對老東家塞爾蒂克12連敗 厄文：對自己有點失望

延伸閱讀

上季最佳跑鋒麥卡夫 續約49人 年薪1900萬元 全聯盟跑鋒最高

上季最佳跑鋒麥卡夫 續約49人 年薪1900萬元 全聯盟跑鋒最高
拜登戴美式足球頭盔 喊話效法酋長二連霸

拜登戴美式足球頭盔 喊話效法酋長二連霸
歐海爾機場高速路肩等接機 將罰100元

歐海爾機場高速路肩等接機 將罰100元
「結婚生娃 令妳興奮」酋長隊員致詞惹議

「結婚生娃 令妳興奮」酋長隊員致詞惹議

熱門新聞

道奇隊總教練生日，大谷翔平(左)送上由妻子真美子(右)所挑選的禮物。圖為夫妻倆5月2日出席道奇隊活動合影。(美聯社)

MLB／大谷送教頭生日禮物、由真美子挑選 羅伯茲笑稱：保時捷呢

2024-06-02 21:52
大谷翔平與真美子。圖取自IG

MLB／大谷翔平閃電結婚不意外 道奇播報員想起紐約的他

2024-06-03 15:35
潘政琮。（美聯社）

高球／76歲桿弟跌倒......潘政琮加拿大球迷幫忙背球袋

2024-06-03 08:47
水原6日坦承竊取大谷約1700萬美元償還賭債，也承認銀行詐欺和稅務詐欺罪名，最重恐面臨33年刑期。（美聯社）

水原一平連外送都沒得做 Uber Eats證實「已停權」

2024-06-08 03:40
阿爾卡拉斯在法國網球公開賽男單決賽擊敗德國名將澤瑞夫，奪下生涯首座法網冠軍。(擷自YouTube@Eurosport Tennis)

「小蠻牛」阿爾卡拉斯法網封王 奪生涯第3座大滿貫金盃

2024-06-09 14:04
巴黎奧運火炬傳遞5日在法國西部大西洋盧瓦爾省進行。美中混血自由式滑雪運動員谷愛凌作為當天第11號火炬手參與傳遞。(新華社)

巴黎奧運／谷愛凌手比「6」遞聖火 曝今夏觀戰的可愛煩惱

2024-06-05 20:15

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親