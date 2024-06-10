NFL／哈蒙1年低薪重返酋長 雙贏

酋長外接手哈蒙以一年約續留酋長。（路透資料照片）

上屆超級盃 接到致勝達陣的酋長外接手哈蒙（Mecole Hardman）以一年約續留酋長。儘管現在酋長在外接手的位置對他來說機會可能不多，但他可展現速度優勢製造混亂，在新開球規則下，也可善用他的回攻本事，以底薪112萬稱得上划算。

哈蒙去年表現不穩，例行賽掉球率達12.5%，24次傳給他的球接到15球，共推進124碼沒有達陣。此外，當地媒體也批評他放棄有機會的接球，並且和馬霍姆斯（Patrick Mahomes）不同調。上季對上野馬，他更在10碼內接棄踢時掉球，讓野馬隨後拿下達陣送給酋長敗仗。季後賽 他對比爾出現兩次掉球。

儘管表現不穩定，酋長也補進布朗（Marquise Brown），首輪選進沃錫（Xavier Worthy） ，以及不動主力凱爾西（Travis Kelce）和上季表現不差的新人萊斯（Rashee Rice）等人，哈蒙的接球機會應該不會多。

不過若以各球隊第5號互相比較，在電玩評分有77的哈蒙也算是中上了，不時出現以速度製造混亂，就像在超級盃接到一記長傳那樣，還是稍有剩餘價值。若能改善接球穩定性，搞不好能在預計大幅增加的開球回攻爭取到位置。

哈蒙以低底薪簽約酋長，要拿獎金至少得超過50次接球、650碼，或6次達陣任一項，相當不容易。哈蒙投入自由市場可能乏人問津，低薪回到熟悉的酋長應該可以說是初步雙贏。