我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

「女戰狼」華春瑩升官 中國務院任命為外交部副部長

NFL／最速男羅斯不退了 與老鷹簽1年合約

林育正

過去曾經創下NFL體能測驗40碼最快紀錄4秒22的外接手羅斯（John  Ross）原本已退休，本周通過測驗與老鷹簽下1年合約。過去孟加拉虎曾用首輪第9順位選他，結果出賽場次和成績皆不如預期，期待這次回歸能打出新風貌。

2017賽季被選中的羅斯算是讓我留下非常深刻印象的球員。除了超快的速度之外，也讓我了解擁有超勁爆的體能，也不一定能在NFL繳出好成績，甚至獲得一筆合約延續生涯可能都有困難。因此，選秀前我也不只看體能數據，也更喜歡看影片挑球員毛病，以及閱讀球探報告針對優缺點思考。

羅斯去年宣布退休前打過5個球季僅有37場出賽21場先發，其中只有兩季接球成功率超過50%，數據面最好的一季則是506碼3達陣。當然與他搭檔的四分衛說不上太厲害，分別是道爾頓（Andy  Dalton）與瓊斯（Daniel Jones）等人。

羅斯擁有飛快速度，身高5呎11也相當足夠，但起步面對壓迫擺脫效果不佳，而且生涯有3個球季掉球率超過12%成為一大硬傷。此外，他也並非每種路徑都極具威脅。

羅斯復出簽1年約加入老鷹，但第一深遠目標應是明星接球員布朗（AJ  Brown）。我希望觀察羅斯能在什麼樣的戰術配合下接到球做出貢獻，並利用他不錯的持球推進能力，而不只是單純靠速度硬衝當遠程武器。

退休 NFL

上一則

場邊人語／道奇東征 粉絲見證

延伸閱讀

傑克葛倫霍新劇扮恐怖情人 狂傳30封簡訊疑犯下謀殺案

傑克葛倫霍新劇扮恐怖情人 狂傳30封簡訊疑犯下謀殺案
美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離
居民請願促整治 天普市將改善羅斯大道交通

居民請願促整治 天普市將改善羅斯大道交通
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶

熱門新聞

趙露思擔任巴黎奧運火炬手。（取材自微博）

巴黎奧運／女星趙露思擔任火炬手：早上3:30就起床怕遲到

2024-05-18 19:45
柯瑞的乾妹妹布琳克與大谷合影。 （截圖自道奇官方X）

MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

2024-05-21 18:53
羽生結弦。（路透資料照片）

花滑／羽生結弦105天短命婚 傳「賠本拋售」1億日幣婚房

2024-05-19 22:21
2024英雄聯盟季中邀請賽（MSI）GEN戰隊戰勝BLG戰隊。（新華社）

英雄聯盟季中邀請賽 南韓擊敗中國 韓選手Peyz擊殺創紀錄

2024-05-19 13:04
愛德華(左)16分、8籃板、7助攻。(美聯社)

NBA／落後20分驚奇逆轉 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

2024-05-19 22:45
溜馬隊和尼克隊今天進行東區準決賽驟死第7戰，溜馬以130：109帶走勝利，繼2014年後再闖東區決賽。 （美聯社）

NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克

2024-05-19 18:29

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」