NFL／最速男羅斯不退了 與老鷹簽1年合約

過去曾經創下NFL 體能測驗40碼最快紀錄4秒22的外接手羅斯（John Ross）原本已退休 ，本周通過測驗與老鷹簽下1年合約。過去孟加拉虎曾用首輪第9順位選他，結果出賽場次和成績皆不如預期，期待這次回歸能打出新風貌。

2017賽季被選中的羅斯算是讓我留下非常深刻印象的球員。除了超快的速度之外，也讓我了解擁有超勁爆的體能，也不一定能在NFL繳出好成績，甚至獲得一筆合約延續生涯可能都有困難。因此，選秀前我也不只看體能數據，也更喜歡看影片挑球員毛病，以及閱讀球探報告針對優缺點思考。

羅斯去年宣布退休前打過5個球季僅有37場出賽21場先發，其中只有兩季接球成功率超過50%，數據面最好的一季則是506碼3達陣。當然與他搭檔的四分衛說不上太厲害，分別是道爾頓（Andy Dalton）與瓊斯（Daniel Jones）等人。

羅斯擁有飛快速度，身高5呎11也相當足夠，但起步面對壓迫擺脫效果不佳，而且生涯有3個球季掉球率超過12%成為一大硬傷。此外，他也並非每種路徑都極具威脅。

羅斯復出簽1年約加入老鷹，但第一深遠目標應是明星接球員布朗（AJ Brown）。我希望觀察羅斯能在什麼樣的戰術配合下接到球做出貢獻，並利用他不錯的持球推進能力，而不只是單純靠速度硬衝當遠程武器。