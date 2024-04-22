NFL／愛國者兩老撕破臉？期待比利契克再起

近期NFL 除了選秀新聞之外，過去打造愛國者霸業的最強老闆與總教練雙人組，克拉夫特（Robert Kraft）與比利 契克（Bill Belichick）撕破臉的傳聞也出現在媒體版面。據傳克拉夫特從中作梗，導致比利契克落選指揮官和獵鷹總教練。

據傳克拉夫特在指揮官遴選總教練期間，曾與高層通話；克拉夫特也被爆料疑似告訴獵鷹老闆，比利契克不值得信任，導致他面試順利也釋出善意願意配合獵鷹現有高層團隊，但最後未能進入最後三人決選感到意外。

不過坦白來說，克拉夫特不爽比利契克確實在預料之中，畢竟布雷迪（Tom Brady）的離開，與近幾年戰績不佳間接與直接來說都和他脫不了關係。

而且NFL的老闆之間除了球隊與聯盟事務，也常有私下商業往來，例如共同投資 新創企業以及成立私募基金等，富人階級同溫層交流與合作非常頻繁。因此若有老闆不滿總教練，互相打探壞名聲傳得快並不意外。

儘管如此，過去總管兼任總教練職務一把抓的比利契克也被透露出曾經和另一名NFL總教練私下碰面時，坦承應該有更合適的做法。

然而比利契克在愛國者勞心勞力，功大於過，我並不樂見克拉夫特如傳聞中破壞他擔任總教練機會的行為。然而比利契克對於掌控球隊的態度有所軟化，且能夠自省，我也希望他能再次擔任總教練，建構一支球隊。