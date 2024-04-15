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NFL／休賽季「戒斷症」你可以這麼做

林育正

NFL休賽季期間雖然有體能測驗與選秀等看點，但仍有球迷存在「戒斷症」，對於沒有比賽可看感到空虛。在休季期間，其實可以看書多了解球員、教練或球隊故事，甚至重溫經典賽事發覺過往沒注意的細節，或提前做功課為下個賽季的fantasy進行選秀布局，都是持續對NFL維持新鮮感的玩法。

亞馬遜上NFL的書多到數不清，其中針對各隊在特定賽季的戰術書對於研究型的球迷非常具有可讀性。清楚的戰術執行圖以及解說，絕對讓喜歡觀看細節的球迷如獲至寶。

當然故事和傳記的書籍也不能錯過。評價超高的「王朝」（The Dynasty）記載了愛國者在布雷迪（Tom Brady）、比利契克（Bill Belichick）和克拉夫特（Robert Kraft）帶領下，如何在商業角力和球隊戰績都達到呼風喚雨的高度。

回顧近代經典賽事，每一次觀看也都能發現一點過去忽略的細節。近年經典的如小曼寧（Eli Manning）率領巨人擊敗愛國者的經典超級盃，大曼寧（Peyton Manning）的最後一舞，以及愛國者的神奇大逆轉都值得回味。

賽季前的fantasy選秀絕對需要提前做功課和布局，近年哪個線衛和安全衛是隊上最穩定的擒抱輸出者？若沒能選到一級明星四分衛，該如何臨場改變策略，人選也可以稍做預想。總而言之，在休賽季期間，NFL球迷可以做的事還是不少。

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