NFL／唐納德10年生涯告終 防守英雄急流勇退

唐納德曾3度奪下年度最佳防守球員。（美聯社）

3次奪下年度最佳防守球員的公羊防守鋒線唐納德（Aaron Donald）仍擁有明星級身手，上季還入選年度第一隊，卻在打完生涯第10個球季選擇急流勇退，Maden評分仍是頂級的99，相信眾多球迷無一不對他肅然起敬。

對於唐納德最深刻的印象，不外乎就是進攻鋒線的對他多人包夾的畫面，我想這就是敵方對他實力的最高敬意。他從防守鋒線內側強大的衝擊力，進攻球員難以將他頂開，他宛如定海神針等著上門的跑鋒。當然除了進攻鋒線球員拿他的手部技巧和速度沒轍，讓他累計生涯111次擒殺。

生涯8次獲選年度第一隊展現他穩定的高強度表現，很難想像他的官方身高是在力量至上的防守鋒線中，一點也不起眼的6呎1吋。幾乎變態的肌力體能訓練，也是球迷在社群媒體 上讚嘆和津津樂道的焦點，讓他得以綜合速度力量和低重心，穿越進攻鋒線，擒抱造成損失碼數（tackle for loss）176次已衝上歷史第三。

還好在兩個賽季前，公羊隊採取了賭博式的操作衝擊冠軍，讓唐納德如願拿下超級盃 冠軍。面對孟加拉虎公羊23比20領先3分不到1分鐘，唐納德在第四檔抓住四分衛布洛（Joe Burrow）將他甩出毀掉最後反攻機會，也是讓人難忘的一球。

一代防守英雄急流勇退讓人惋惜，但他的強悍也必將寫入史冊，進入名人堂讓人仰望。