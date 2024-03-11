NFL／清倉釋2主力 野馬有苦衷

野馬四分衛威爾森被釋出。(路透資料照片)

即便上季野馬四分衛威爾森（Russell WIlson）表現出色，但仍逃不過大清洗的命運，他與明星安全衛西蒙斯（Justin Simmons）都被釋出，未能交易來任何堪用球員和選秀權，但感覺已是不得不執行的選擇。

威爾森合約太過大張，5年2億4000多萬的天價合約2028賽季才結束，他退化的身手與身價脫節，不太可能找到承接合約的下家，只能將他釋出。一代明星四分衛現在留下的，是超高金額的8500萬「死錢」卡住薪資空間。

威爾森釋出較無選擇，但對於過去3季都入選聯盟第二隊的西蒙斯就稍有討論空間。因為目前有不少身手不差如拜爾德（Kevin Byard）被放上自由市場，加上西蒙斯已30歲，明年合約最後一年原訂薪資1450萬，交易不好處理，因此也未能換來球員或選秀權。不過西蒙斯兼具領導力和強大戰力，是球隊低潮整頓期，讓防守不崩盤被刷超大分的重要成員。然而將西蒙斯釋出也有優點，他才留下僅僅375萬的死錢，以球團角度金額並不算大。

此外，實力不差的接球員朱帝（Jerry Jeudy）從布朗換到第五和第六輪籤，以他24歲還算年輕且還有發展潛力的身手，其實也不算好操作，反而讓布朗得利。

現在野馬擁有薪資空間近3000萬元也不算太多，今年選秀權僅有一、三、四輪各一籤，3個五輪籤以及2個六輪籤。首輪第12順位有機會選進四分衛，包括俄勒岡的尼克斯（Bo Nix）和密西根的麥卡錫 （JJ McCarthy），現在只希望制服組別再踩雷。