NFL／老鷹隊中鋒傑森凱爾西退休 親弟是泰勒絲現任男友

傑森凱爾西日前宣布退役，結束13年的職業生涯。（美聯社）

NFL史上最偉大的中鋒之一傑森凱爾西(Jason Kelce)日前宣布退役，結束13年的職業生涯。凱爾西宣布退役時非常激動，數度哽咽。

37歲的傑森凱爾西4日召開記者會，宣布退休，台下的凱爾西媽媽和弟弟崔維斯凱爾西（Travis Kelce）也一樣多次流淚。

崔維斯凱爾西是流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）的現任男友。

戴著墨鏡的崔維斯凱爾西難忍淚水。（美聯社）

傑森凱爾西13年職業生涯都待在老鷹隊，7次入選全明星，拿下一座超級盃。這個戰績，對於中鋒位置來說，也算是功成名就，後無來者了。

新京報報導，凱爾西兄弟從小生活在俄亥俄州 的克利夫蘭高地地區，哥哥出生於1987年，弟弟1989年出生。無論是日常生活還是參加運動，兩人無時無刻不在競爭，不過和大部分兄弟一樣，他們也在互相激勵中成長。

據他們的母親唐娜介紹，從美式足球 、足球、曲棍球到籃球、棒球，凱爾西兄弟兒時從事了很多運動項目，哥哥傑森最擅長曲棍球，弟弟崔維斯最喜歡籃球，結果兩人都意外走上了職業美式足球之路。

在外界看來，凱爾西兄弟的性格完全不同。哥哥傑森更依賴理性思維，擅長用頭腦分析比賽，似乎只會在奪冠遊行等重要場合釋放情緒。弟弟崔維斯的個性更加張揚，球場內外更依賴本能行事，待人接物更加隨性。

崔維斯曾經不再被視為前途光明的美式足球運動員，好在他身邊一直有一位成熟的哥哥。當崔維斯被大學校隊除名時，傑森讓弟弟住進自己租的房間，照顧弟弟的衣食住行，還親自到教練的辦公室為弟弟說情，讓球隊再給弟弟一次機會。

崔維斯在堪薩斯城酋長選擇了87號球衣，對於為何選擇這個號碼，他起初並未透露，直至後來的一次公開採訪，他才解釋道，「這是為了致敬哥哥，87是他出生的年份。他為我的美式足球生涯鋪平了道路，說再多的感謝也不夠。」