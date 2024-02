超級盃／廠商重金搶廣告 梅西、阿諾全來了

演員阿諾史瓦辛格為一家保險公司做廣告。(取自State Farm廣告)

超級盃 周日(Super Bowl Sunday)降臨,不僅決賽隊伍比拚球技,廣告商也磨刀霍霍;超級盃廣告收視率高,受眾破億,儘管花費天價,廠商仍甘之如飴;歷久彌新的廣告包括溫蒂漢堡(Wendy's)的「牛肉在哪裡」,而今年有50多家廠商投放廣告,重金聘請好萊塢巨星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)、珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Anniston)和足球 明星梅西 (Lionel Messi)等人代言。

今年超級盃賽事由「哥倫比亞廣播公司」(CBS)轉播,30秒的廣告最高要價700萬元,相關花費包括賽事期間的播映費用、請大明星拍廣告、後製特效等,但廣告效益顯著,至少會被1億人看到。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)行銷學副教授徐林麗(Linli Xu,音譯)表示,「要獲得這樣的關注沒有訣竅,且它適合每個牌子。」

這表示廣告商要發揮創意並採取不同方式,如百威克萊茲代爾啤酒(Budweiser Clydesdales)每年激起懷舊情緒,其他廠商採用名人搞笑的方式逗樂觀眾,另有廣告商正經八百或以情緒化語氣讓觀眾留下深刻印象。

歷來最受歡迎的超級盃廣告面向廣泛,包括溫蒂漢堡(Wendy's)的「牛肉在哪裡」(Where's the Beef?)、士力架(Snickers)巧克力的「餓的時候就不再是自己」(You're Not You When You're Hungry),以及蘋果(Apple)委託雷利史考特(Ridley Scott)導演的「1984」。