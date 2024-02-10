NFL／暌違4年再戰超級盃 49人要復仇 酋長建霸業

49人與酋長暌違4年再度於超級盃交手，明星近端鋒基托實現當年喊出「重返超級盃」的野望，多名主力隊友也仍在陣，準備對酋長展開復仇。（路透）

49人與酋長睽違4年再度於超級盃 交手，記取遭酋長擊敗的悔恨，明星近端鋒基托（George Kittle）實現當年喊出「重返超級盃」的野望，多名主力隊友也仍在陣，準備對酋長展開復仇。不過酋長已是近5年第4次闖進超級盃，已帶走2座冠軍，儘管例行賽進攻狀況不如預期，仍靠著頂尖防守和即時回穩的表現闖進超級盃。酋長總教練里德（Andy Reid）和49人總教練沙納漢（Kyle Shanahan）皆為優秀的戰術大師，皆具驚奇與巧思，但酋長教練團臨場應變能力可能更勝一籌。

49人四分衛 不再無關緊要

49人四分衛波迪（Brock Purdy）逐漸擺脫「無關緊要先生」的標籤，持續證明自己屬於明星級四分衛，例行賽31達陣11抄截，四分衛評分113領跑全聯盟。受惠個人能力強大的隊友和教練團，波迪只要穩穩執行戰術不出差錯，就是49人得分的保證。但相對來說，波迪較為欠缺得分爆發力，屬於較為精準與穩定的四分衛。但就整體進攻，49人可能小勝酋長。

49人進攻組人才濟濟，左截鋒威廉斯（Trent Williams）把守盲側，全能跑鋒麥凱佛瑞（Christian McCaffrey）做為最仰賴的進攻選擇。山謬（Deebo Samuel）、艾尤克（Brandon Aiyuk）和基托組成多元的空中進攻組合，兼具速度力量，一對一能力強，考驗聯盟頂尖的酋長防守。

49人要成功復仇，勢必得仰賴明星防守邊鋒博薩（Nick Bosa）的擒殺功力，他預計能在與酋長右截鋒泰勒（Jawaan Taylor）的對決中佔上風。若能讓馬霍姆斯疲於奔命，將可複製兩年前海盜隊靠著衝傳擊敗酋長的戲碼。但不僅博薩，其餘三名防守鋒線球員也必須拿出優於平時的表現。酋長隊的中短距離攻勢將由明星線衛華納（Fred Warner）領銜其他兩名線衛看管，與酋長教練團諜對諜，封鎖地面和短傳阻斷進攻延續性，甚至是馬霍姆斯的起跑，將由他扛下重責大任。但49人誰來針對凱爾西（Travis Kelce）進行防守將是一大難題，畢竟區域防守對他可能成效不彰。

酋長建王朝 對手愈強愈來勁

馬霍姆斯才28歲就已經歷17場季後賽 的洗禮，奪下其中14勝。儘管本季酋長接球員全體累計漏接次數全聯盟第一，部分失誤更造成馬霍姆斯被抄截來到單季生涯新高14次，但他在季後賽立即回穩的心理素質讓人有目共睹。馬霍姆斯依舊神奇，總是有辦法拯救看似即將失敗的進攻，身為NFL 門面球星實至名歸。在聯盟第7個球季，他就將挑戰第三座超級盃和MVP。若是成功捧起朗巴迪獎盃，將更加穩固近代酋長王朝的地位。

酋長進攻預計將重度仰賴明星近端鋒凱爾西和跑鋒帕切可（Isiah Pacheco）。但隨著賽季進行，新秀接球員萊斯（Rashee Rice）也展現出大將之風，不論是接球穩定度、身體對抗性還有接球後的推進都有出色的發揮。不過酋長進攻鋒線容易犯規，接球員容易漏接的狀態是必須避免的狀況。

防守方面酋長擁有相當完成的陣容，平時頻繁使用四分衛突襲（blitz），不過波迪對於突襲並不畏懼，反而能快速反應找到目標，因此酋長防守組如何變陣面對49人強大的進攻組將是觀戰焦點。防守鋒線瓊斯（Chris Jones）將對49人進攻鋒線帶來龐大壓力，也能為隊友打開壓迫波迪的機會。史尼德（L'Jarius Sneed）和麥克達菲（Trent McDuffie）角衛雙人組單防能力優異，對決49人明星接球員預計會是拳拳到肉的激烈對抗。衝撞兇猛的安全衛里德（Justin Reid）將支援防守地面進攻甚至近端鋒基托責任重大。

特別組決勝負 踢球員酋長大勝

當比賽膠著，雙方可能得由特別組決勝負，而踢球員可能成為49人的不確定因素。酋長踢球員哈克（Harrison Butker）本季腳感火燙命中率高達94.3%，其中40碼和50碼以上射門全進，本季季後賽也全中，相當穩定可靠。然而49人菜鳥踢球員穆迪（Jake Moody）命中率84%，兩場季後賽各踢丟1球。

焦點人物

凱爾西的愛情萬歲

酋長明星近端鋒凱爾西因為與音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）交往成為本季NFL曝光度最高的球星。不過他在場上的貢獻不因戀情打折，在美聯冠軍賽踢館烏鴉一戰，數次高難度接球外加1達陣成為獲勝功臣。凱爾西尋找接球空檔的能力頂尖，可能將使49人隊的區域防守防不慎防，49人隊如何守他也將是觀戰重點。泰勒絲將在結束日本的巡迴演唱會趕往拉斯維加斯觀戰，相信凱爾西不會讓他失望。日前凱爾西表達更甚以往的冠軍渴望，也確實拿出高水準表現，是個說到做到的男人。

進攻最大殺器麥凱佛瑞

49人隊跑鋒，年度最佳進攻球員麥凱佛瑞（Christian McCaffrey）可說是聯盟最大殺器，地面1459碼聯盟第一外加14達陣，接球564碼更是第二多的跑鋒，是衝球、接球以及擋人皆能完美勝任的全能進攻球員，更具備一肩扛起球隊的實力和氣勢。本季拿下年度最佳進攻球員，麥凱佛瑞擁有頂尖跑鋒的快速穿梭能力，接球的路徑跑動更能與接球員相提並論，說他能夠一人當兩人用也不為過。麥凱佛瑞出身運動世家，父親艾德（Ed McCaffrey）過去曾是三奪超級盃冠軍的明星接球員。若本次49人能夠奪冠，兩人將是NFL史上第二對幫助同一支球隊奪冠的父子檔。