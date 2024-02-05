NFL／酋長奪冠路 藏3大隱憂

酋長隊被看好有望奪冠，但仍存在三大隱憂。（美聯社）

本屆超級盃 酋長隊被許多球評好看奪冠，儘管算是進攻表較不出色不穩定的一年，四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）仍在季後賽 與隊友一同回溫殺進超級盃。然而，目前酋長隊仍存在幾個讓人值得關注的隱憂，可能成為49人奪冠的關鍵。

酋長隊今年漏接數量全聯盟第一，近端鋒凱爾西（Travis Kelce）和菜鳥接球員萊斯（Rashee Rice）為最穩固的接球目標。但長距離目標接球員瓦德斯斯坎特寧（Marquez Valdes-Scantling）本季接球成功率50%，先前還曾在對決孟加拉虎的關鍵時刻漏接。雖然傳球給他的次數不算太多，但要打開得分機會，他也會是馬霍姆斯需要的遠程冷箭。他在對上烏鴉的美聯冠軍賽接到關鍵長傳幫助球隊奪勝，但他本季315碼1達陣生涯最差，可能是酋長的隱憂之一。

在球隊骨幹進攻鋒線上，右截鋒泰勒（Jawaan Taylor）可能是要正面硬扛49人明星防守邊鋒博薩（Nick Bosa）的重點人物。不過泰勒是本季全聯盟進攻鋒線的犯規王，一共吞下20次犯規，其中包含7次拉人犯規。要擋下博薩承受極大壓力，犯規造成的碼數損失可能是49人一大利多。

最後，馬霍姆斯雖然季後賽表現不算太差，但本季他丟出14次抄截為生涯最多。雖然其中有幾次是隊友遭到的漏接造成，不過49人隊二線本季在抄截方面表現不俗，例行賽繳出22次。若馬霍姆斯或接球員犯錯，可能讓進攻爆發力不俗的49人扭轉氣勢。

本季49人進攻強，但酋長防守出色，只要酋長進攻正常發揮，勝率可能小勝一些。