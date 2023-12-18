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NFL／爭MVP 牛仔、49人龍虎鬥

林育正

牛仔和49人截至15周前都拉出一波5連勝的佳績，也使兩隊當家四分衛普瑞斯考特（Dak  Prescott）和普爾迪（Brock Purdy）成為目前賭盤MVP兩大熱門人選。兩者在場上皆有各自的優勢，競爭相當激烈。

雖然本季牛仔賽程強度沒有那麼高，但普瑞斯考特也兌現季前的承諾改善容易被抄截的問題，目前僅有6次。第15周開戰前，還以28達陣領先群雄。連勝期間，他在接球目標被一對一的緊盯壓迫下，依舊傳除不少好球。包括他放大近端鋒佛格森（Jake  Ferguson）優異的身材條件，庫克斯（Bradin Cooks）的速度，以及蘭姆（CeeDee  Lamb）的路徑跑動和全面性，釋放強大火力並展現個人水準，5連勝期間15達陣僅有1抄截。

普爾迪也不遑多讓連勝期間13達陣2抄截，且5戰的傳球成功率不低於70%尤其出色。他依舊如同機器般精準，利用精準短傳和出色的執行能力，幫助49人各項進攻武器各司其職，打爆老鷹成為49人本季代表作。

不過在MVP爭奪戰烏鴉四分衛傑克森（Lamar  Jackson）也緊追在後，49人第16周對上目前美聯第一的烏鴉可說是期末大考，屆時將再度放大檢視普爾迪的價值，說不定在MVP賠率有機會超車普瑞斯考特，兩人競爭MVP得拚到最後一刻。

庫克

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