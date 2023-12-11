NFL／哈里森叩關名人堂 評審傷神

鋼人隊退休 明星線衛哈里森（James Harrioson）今年度也入圍名人堂票選最終25人名單，有機會穿上象徵最高榮譽的金色夾克。儘管有拿下兩座超級盃 ，兩次年度第一隊的履歷，但因為擒殺總數偏少，讓他自己也覺得可能無法進入名人堂。不過我認為他仍會入選，但可能不是今年。

對於哈里森的投票可能讓評審團非常苦惱，除了兩次超級盃冠軍，以及第43屆超級盃對紅雀的100碼抄截回攻達陣，他也連續5年入選明星賽，還在2008賽季獲選年度最佳防守球員。

然而，兩次年度第一隊與其他名人堂球星相比偏少，生涯84.5次擒殺在全NFL 也僅排到第100。目前前進名人堂的線衛之中，擒殺數最少的是前愛國者蒂皮特（Andre Tippett）。蒂皮特也僅入選年度第一隊兩次，但累計達100次擒殺。

哈里森雖然24歲進入聯盟，但29歲才開始獲得穩定先發機會，因此數據累積成為硬傷。不過他在打完2017賽季39歲退休，2014至2016賽季大多替補出發也幾乎都有高於60%的上場時間且能做出貢獻。

此外，哈里森不僅在NFL名門鋼人隊占有重要的一席之地，他在球迷間也頗有人氣。在社群媒體上發布各種恐怖訓練影片，也讓他IG追蹤人數高達147.9萬人，綜合影響力非常強大。因此綜合他在巔峰時期的實力和關鍵表現，他應該還是有機會問鼎名人堂。