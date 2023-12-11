我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣社區20戶信箱 小偷整座搬走

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

NFL／哈里森叩關名人堂 評審傷神

林育正

鋼人隊退休明星線衛哈里森（James  Harrioson）今年度也入圍名人堂票選最終25人名單，有機會穿上象徵最高榮譽的金色夾克。儘管有拿下兩座超級盃，兩次年度第一隊的履歷，但因為擒殺總數偏少，讓他自己也覺得可能無法進入名人堂。不過我認為他仍會入選，但可能不是今年。

對於哈里森的投票可能讓評審團非常苦惱，除了兩次超級盃冠軍，以及第43屆超級盃對紅雀的100碼抄截回攻達陣，他也連續5年入選明星賽，還在2008賽季獲選年度最佳防守球員。

然而，兩次年度第一隊與其他名人堂球星相比偏少，生涯84.5次擒殺在全NFL也僅排到第100。目前前進名人堂的線衛之中，擒殺數最少的是前愛國者蒂皮特（Andre  Tippett）。蒂皮特也僅入選年度第一隊兩次，但累計達100次擒殺。

哈里森雖然24歲進入聯盟，但29歲才開始獲得穩定先發機會，因此數據累積成為硬傷。不過他在打完2017賽季39歲退休，2014至2016賽季大多替補出發也幾乎都有高於60%的上場時間且能做出貢獻。

 此外，哈里森不僅在NFL名門鋼人隊占有重要的一席之地，他在球迷間也頗有人氣。在社群媒體上發布各種恐怖訓練影片，也讓他IG追蹤人數高達147.9萬人，綜合影響力非常強大。因此綜合他在巔峰時期的實力和關鍵表現，他應該還是有機會問鼎名人堂。

超級盃 退休 NFL

上一則

場邊人語／馬刺台柱 也扛不住

下一則

MLB／道奇有了大谷 還想搶山本由伸

延伸閱讀

大谷去道奇／7億肥約稱霸全球體壇 凸顯運動賽事不受串流影響

大谷去道奇／7億肥約稱霸全球體壇 凸顯運動賽事不受串流影響
大仁說財經／賭城洗汙名 轉型體育之都

大仁說財經／賭城洗汙名 轉型體育之都
場邊人語／鋼人主場 來客囂張

場邊人語／鋼人主場 來客囂張
被丟車外、收容所不收…美浪貓翻身 成警局最萌警官

被丟車外、收容所不收…美浪貓翻身 成警局最萌警官

熱門新聞

結束了與天使的六年合作關係，大谷翔平下季將轉隊至道奇。（美聯社）

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

2023-12-09 15:18
傳道奇為了迎接背號17的大谷翔平，詢問隊中17號投手是否換背號。（路透）

MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣

2023-12-09 01:00
日籍二刀流大谷翔平將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）

大谷翔平10年7億有多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

2023-12-09 18:27
勇士格林(右)。（美聯社）

NBA／犯規讓雷霆追平 勇士格林：我犯了年輕人才犯的錯

2023-12-09 06:57
12月9日，國際雪聯2023自由式滑雪及單板滑雪U型場地世界杯在河北省崇禮雲頂滑雪公園展開最後爭奪。在女子自由式滑雪決賽中，谷愛淩獲得冠軍。（中新社）

滑雪／谷愛凌「吃好吃的」慶奪金 賽前還寫12小時論文

2023-12-09 20:25
2004活塞隊。（歐新社）

NBA／勇士格林為何這麼壞？大班：都是2004活塞的錯

2023-12-06 00:58

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」