NFL／壓制擒抱受傷風險高25倍 禁止利大於弊

烏鴉近端鋒安德魯斯遭孟加拉虎線衛威爾森「壓制擒抱」受傷。（Getty Images）

烏鴉近端鋒安德魯斯（Mark Andrews）日前遭到孟加拉虎線衛威爾森（Logan Wilson）使用「壓制擒抱」（hip drop tackle）導致腓骨和韌帶受傷，再度使這具有爭議的防守動作浮引發討論。鑑於動作的危險性和受傷風險，若此動作在未來遭到禁止，目前來看應該是利大於弊。

壓制擒抱造成數名NFL 和NCAA球員嚴重受傷已是不爭的事實，連在橄欖球都已被列為犯規動作。雖然防守球員會抱怨，在擒抱和碰撞為本質的美式足球 比賽，存在過多限制讓比賽進行綁手綁腳。但站在進攻球員的立場呢？

然而，這也可以被視為運動演進的方式。雖然美式足球的力量和速度滿點的壯漢對決中，不可能有人毫髮無傷走下場，但我預估就算禁止，防守最終也會找到應對方式。

就算以後出現當今意想不到，造成負面影響的防守方式，那也是未來該解決的問題，不是現在該擔心的。因為壓制擒抱已造成傷害，解決現在眼前的問題更為重要。

在運動的演進過程中，一直也都是且戰且走。畢竟站在球迷的角度，必定也不希望喜歡的進攻球員受傷。

禁制壓制擒抱的確非常可能給防守球員帶來陣痛期，甚至讓比賽更偏向進攻，但畢竟受傷機率大25倍是不小的數字。若聯盟高層和球團老闆通過投票 ，即代表禁止壓制擒抱符合美式足球從業人員的主流民意，也算是合情合理。畢竟不可能每一項政策，都讓所有人滿意。