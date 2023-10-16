NFL／比利契克 專注執教較好

愛國者隊傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）離隊後造成的戰績落差，讓教頭比利 契克（Bill Belichick）也陷入危機。但只要戰績沒有大崩壞，他仍有機會留在愛國者；轉任球評則可讓他生涯增添樂趣，少一點壓力。

先前有媒體報導比利契克也出現在電視台的目標雷達上，預估可領到很不錯的薪水。雖然平常比較不苟言笑，但從側面報導和愛國者相關書籍，也能看出他還是有點小幽默。先前他就稱讚泰勒絲 （Taylor Swift）是酋長近端鋒凱爾西（Travis Kelce）生涯最棒接球。擔任球評壓力小了很多，還能讓球迷認識他不同一面，應該會是很不錯的選擇。然而對他個人來說，擔任公眾人物應該不是他的最愛，總教練還是他的首選。

不過比利契克近幾年在教練團人事安排，以及球員操作上出現失誤以及成果不如預期的狀況。若他卸下總管讓愛國者培養年輕管理層團隊，專心執教，將新總管給他的「菜色」完美整併，對於他個人以及愛國者的未來，應該會是較接近雙贏的局面。

先前傳出愛國者老闆克拉夫特（Robert Kraft）並不認為比利契克不能被開除。萬一愛國者不見起色，我預測老闆可能給台階讓他退休 。但若未崩盤，此可能性較小。

目前愛國者有非常多方面需要修正，也正是考驗比利契克價值的關鍵。現在最受考驗的，是他如何扶起四分衛瓊斯（Mac Jones），以及協調全教練團，任務難度超高。