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NFL／泰勒絲效益 NFL人氣爆棚

林育正

全球天后級創作歌手泰勒絲（Taylor  Swift）近期與酋長隊近端鋒凱爾西（Travis  Kelce）的約會讓NFL搭上順風車，帶出龐大的曝光度與經濟效應，可說是可遇不可求的現象級行銷。

泰勒絲出席酋長與熊隊之戰，讓凱爾西的球衣銷量暴增400%，Instagram增加38萬名粉絲，18至49歲的女性觀眾增加63％，門票在stubhub的交易量也是過去3倍。NFL不放過得來不易的好機會，也頻繁在社群媒體上放送泰勒絲觀戰畫面。

泰勒絲在Instagram擁有超過2億追蹤者，不少歌迷為女性且遍布全世界，正好與NFL缺乏的行銷目標不謀而合。約會對象凱爾西的出現，讓美式足球曝光度大增，近期在社群媒體上，也不時可以看到向泰勒絲粉絲「科普」美式足球與凱爾西的短影片。

女性觀眾一直是NFL極度想爭取的市場，依我個人經驗，大學美式足球進場女性學生數量不少，但關注範圍僅限母校，並不一定將焦點延伸至NFL。凱爾西的出現，有機會讓更多女性對充滿男子氣概的NFL產生興趣。

而且泰勒絲實力甚至讓愛國者教頭比利契克（Bill  Belichick）讚不絕口，前陣子稱讚她冒著大雨唱完演唱會的表現「強韌！」，更說她是凱爾西生涯眾多出色接球中最重要的一個。

泰勒絲曾在2008年的歌曲「15歲」中唱道，總有一天小女孩會完成比與美足男孩約會更棒的事，但沒想到自己卻搭上了明星球員。

泰勒絲 NFL 足球

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