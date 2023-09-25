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NFL／頭盔當武器 接球員危險

林育正

近代美式足球頭盔科技躍進後，發生不少防守球員將頭盔當作武器，撞擊持球者的壞習慣，造成腦震盪等傷害。最近的比賽中又發生類似事件，而我認為除了判罰之外，還必須從技術面下手。

日前突擊者王牌接球員亞當斯（Davante  Adams ）遭到嚴密防守，被衝刺協防的比爾安全衛遲友駿（Taylor  Rapp）直接頭對頭撞上，讓亞當斯下場進入腦震盪程序，幸好沒有大礙休息後已恢復訓練。

亞當斯對於本次相當不爽，斥責遲友駿「毫無目的」、「失控」亂衝。不過我不完全認為遲友駿毫無目的，他啟動當下球還在飛行，衝向接球員理所當然，毫秒之間看到球被破壞突然煞車也幾乎不可能。

拉回重點，依照打球經驗，我認為防守球員衝撞不該習慣讓自己被頭盔引導，瞄準對手頭盔。最理想狀況，還是回歸橄欖球的肩膀撞擊，並且瞄準軀幹。畢竟頭盔對準頭盔的後果輕則下場，重則缺賽，如同亞當斯所言，可能導致生涯提前結束。更何況，用來衝撞也不是頭盔的設計本意。

另一場比賽指揮官近端鋒湯瑪斯（Logan  Thomas）接到達陣後，就慘遭野馬安全衛傑克森（Kareem  Jackson）頭撞頭，而且有「看似」跳起來的刻意衝撞的動作，讓他馬上被驅逐出場。

雖然大家都想看拳拳到肉的高張力比賽，不過頭對頭撞傷害過大，希望聯盟判罰之外，教練團也能拿出具體方案和配套訓練，一起努力減少腦震盪發生。

亞當斯 足球

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