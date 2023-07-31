NFL／四分衛紀錄片 再續前緣

四分衛紀錄片第二季，該找噴射機羅傑斯斯。（Getty Images）

在網飛（Netflix ）播出的紀錄片「四分衛」受到不俗迴響，現在已確定將製作第二季。球季不到兩個月就要開戰，目前不論人選是否確定，我認為本季改效力噴射機的頂尖老將羅傑斯（Aaron Rodgers）應該會是很讓人期待的人選。

羅傑斯來到噴射機吃下了3500萬的減薪，加上先前與老東家包裝工要求加薪的糾紛，讓我對於他的內心更加好奇。以球迷的角度，我會希望了解他在綠灣樹立屬於自己的功績後，來到紐約後，對於他這樣追尋內心聲音的老將，追尋的到底是什麼樣的表現和境界。

接下來到年輕一輩，我會希望看到比爾四分衛艾倫（Josh Allen）。雖然他展現出無人能敵的體能條件何不差的表現，但比爾連年在季後賽 卡關。而艾倫自己，也面臨衝球過於積極面臨受傷風險的問題。他需要打得更聰明，更像一位王牌，相信他嘗試蛻變的過程會很直得紀錄。

接下來，身上扛著許多包袱的牛仔四分衛普瑞斯考特（Dak Prescott）也會是有劇情的人選。背負高薪、市值最高球 隊、老闆瓊斯（Jerry Jones）等期待，加上有不俗的隊友，但上季表現卻不如預期，普瑞斯考特如何再次展現實力會想讓人多觀察。

很可惜，其實老鷹四分衛赫茲（Jalen Hurts）和孟加拉虎四分衛，酋長剋星布洛（Joe Burrow）也都是球迷超想看的人選，但兩人早已拒絕邀請，否則應該更有可看性。