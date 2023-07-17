NFL／「四分衛」紀錄片 值得一看

Netflix推出與NFL合作的紀錄片「四分衛」。（取材自Netflix）

串流平台龍頭網飛（Netflix ）上周正式推出與NFL 官方合作的紀錄片「四分衛」，在上個球季貼身採訪跟拍酋長隊馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、維京人隊卡森斯（Kirk Cousins）以及本季將效力老鷹的馬利歐塔（Marcus Mariota）。八集的內容不論是三名四分衛的自白，與家人的相處以及私下的努力與辛苦都寫實呈現，我給出很不錯的評價。

用比較不正經的說法，本片有非常多卡森斯遭受撞擊後哀嚎的聲音與鏡頭，多到有點超乎我的想像，甚至覺得有些吵。但也許這就是本片要呈現四分衛的本質，外界看似領著超高薪水，卻是需要有如人工智慧 快速運轉的腦力，鋼鐵般身軀，以及成為球隊支柱的意志，承受比賽鏡頭之外沒拍到的痛苦。

在紀錄片近結尾處看到馬霍姆斯遭逢腳踝高位扭傷仍堅持上場，在場邊情緒爆發向教練團堅持上場的畫面也非常震撼。他的言語激烈程度和肢體語言，無須多說立刻讓觀眾了解這位NFL的招牌球星絕對跟你來真的，是非常讓人印象深刻，值得好好品味的一段。

不得不說，這次拍攝的人選真的非常棒，讓本片具有非常豐富的層次。三位主角分別呈現超級球星背後馬霍姆斯的努力堅持，卡森斯看似平凡卻又出色的一面，以及馬利歐塔的困境。除了用不同的比賽視角，重新感受不同於球季期間的滋味，本片場下的「文戲」也非常足夠，提供非常多的內容。

簡單來說，本片內容與層次非常豐富，是NFL與網飛成功的行銷與合作。