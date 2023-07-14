我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

馬霍姆斯力壓梅西 奪ESPY最佳男運動員

體育新聞組／綜合報導
NFL堪薩斯酋長超級四分衛馬霍姆斯拿下「最佳男運動員獎」。（取材自Instagram）
NFL堪薩斯酋長超級四分衛馬霍姆斯拿下「最佳男運動員獎」。（取材自Instagram）

素有「體壇奧斯卡」之稱的年度卓越運動獎（ESPY）頒獎典禮12日登場，「最佳男運動員獎」競爭激烈，最終由NFL明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）擊敗阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）、NBA金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）拿下。

綜合媒體報導，率領丹佛金塊隊奪下隊史47年首冠的約柯奇，則獲得最佳NBA球員；大谷翔平連續三年獲頒年度最佳MLB球員獎，成為繼邦茲（Barry Bonds）後，第二位完成三連霸的MLB球星。

ESPY是ESPN電視台於1993年創辦，由ESPY提名委員會提出獎項候選人，再讓瀏覽ESPN網站的網友投票決定。大谷翔平去年擊敗NBA球星柯瑞（Stephen Curry）等頂尖運動員，奪下最佳男運動員獎，今年挑戰連霸失利，不敵拿下NFL年度MVP又奪冠的馬霍姆斯。

馬霍姆斯本季帶領堪薩斯酋長隊奪冠，同時拿下個人第二次超級盃MVP頭銜，如今再獲ESPY「最佳男運動員獎」，迎來生涯獎項大豐收，也博得全場觀眾的如雷掌聲。

此外，NBA公鹿隊哈勒戴（Jrue Holiday）夫婦獲頒穆罕穆德阿里人道主義獎，他們在2020年疫情期間，成立JLH社會影響基金（JLH Social Impact Fund），幫助黑人創業家與非營利組織，度過疫情期間的收入危機。

馬刺隊則獲得年度最佳人道球隊，他們幫助一年前發生小學槍擊案的社區走出陰霾。

約柯奇的隊友穆雷（Jamal Murray）拿下ESPY年度最佳復出運動員獎。本季開打前，穆雷因傷離開賽場18個月，期間他哭著問總教練自己會不會被交易，金塊選擇耐心等待，他也完美勝任約柯奇的最佳拍檔，復出首年就幫金塊奪下隊史首冠。

大谷翔平連三年獲頒年度最佳MLB球員獎。（歐新社）
大谷翔平連三年獲頒年度最佳MLB球員獎。（歐新社）
約柯奇獲頒ESPY年度最佳NBA球員。（Getty Images）
約柯奇獲頒ESPY年度最佳NBA球員。（Getty Images）

運動員 NBA 大谷翔平

上一則

溫網／加博讓1追2大逆轉 連2年闖女單決賽

延伸閱讀

NBA／復出首季就奪冠 穆雷擊敗韋蘭德獲ESPY東山再起獎

NBA／復出首季就奪冠 穆雷擊敗韋蘭德獲ESPY東山再起獎
足球／準備好穿上邁阿密粉色球衣 梅西：會拿出最好表現

足球／準備好穿上邁阿密粉色球衣 梅西：會拿出最好表現
阿根廷球王周二抵邁阿密 貝克漢親自繪製「巨型壁畫」迎梅西

阿根廷球王周二抵邁阿密 貝克漢親自繪製「巨型壁畫」迎梅西
足球／邁阿密老闆自曝爭取梅西3年 蘋果公司是成功關鍵

足球／邁阿密老闆自曝爭取梅西3年 蘋果公司是成功關鍵

熱門新聞

拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

2023-07-12 20:39
柯瑞(左)、保羅(右)現身夏季聯賽比賽現場。 (取材自官方推特)

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

2023-07-10 19:30
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。（美聯社）

NBA／波波維奇拿下馬刺肥約 詹姆斯：下次晚餐你請

2023-07-10 08:57
歌手布蘭妮（左圖）聲稱遭到NBA新秀溫班亞瑪（右圖）的保鑣攻擊。（美聯社）

NBA／布蘭妮控遭其保全打臉 溫班亞瑪：我被她抓住

2023-07-06 21:16
溫班亞瑪在夏季聯賽第二戰有所反彈，攻下27分。(美聯社)

NBA／賈霸傳授頂尖長人之道 提醒溫班亞瑪：記得理財

2023-07-10 20:38

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡