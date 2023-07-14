馬霍姆斯力壓梅西 奪ESPY最佳男運動員

NFL堪薩斯酋長超級四分衛馬霍姆斯拿下「最佳男運動員獎」。（取材自Instagram）

素有「體壇奧斯卡」之稱的年度卓越運動獎（ESPY）頒獎典禮12日登場，「最佳男運動員 獎」競爭激烈，最終由NFL明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）擊敗阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）、NBA 金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）拿下。

綜合媒體報導，率領丹佛金塊隊奪下隊史47年首冠的約柯奇，則獲得最佳NBA球員；大谷翔平 連續三年獲頒年度最佳MLB球員獎，成為繼邦茲（Barry Bonds）後，第二位完成三連霸的MLB球星。

ESPY是ESPN電視台於1993年創辦，由ESPY提名委員會提出獎項候選人，再讓瀏覽ESPN網站的網友投票決定。大谷翔平去年擊敗NBA球星柯瑞（Stephen Curry）等頂尖運動員，奪下最佳男運動員獎，今年挑戰連霸失利，不敵拿下NFL年度MVP又奪冠的馬霍姆斯。

馬霍姆斯本季帶領堪薩斯酋長隊奪冠，同時拿下個人第二次超級盃MVP頭銜，如今再獲ESPY「最佳男運動員獎」，迎來生涯獎項大豐收，也博得全場觀眾的如雷掌聲。

此外，NBA公鹿隊哈勒戴（Jrue Holiday）夫婦獲頒穆罕穆德阿里人道主義獎，他們在2020年疫情期間，成立JLH社會影響基金（JLH Social Impact Fund），幫助黑人創業家與非營利組織，度過疫情期間的收入危機。

馬刺隊則獲得年度最佳人道球隊，他們幫助一年前發生小學槍擊案的社區走出陰霾。