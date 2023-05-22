NFL／傑克森年均5200萬合約 烏鴉小虧

前陣子烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）終於談定合約，5年2億6000萬其中1億8500萬為合約金額。但從細節條款來看，我認為烏鴉球隊做了一定程度讓步，甚至有點小虧。

傑克森的合約總值高居聯盟第二，平均年薪5200萬第一，保證金額比率達到71.5%，也高過不少明星四分衛。雖然傑克森的實力非常不錯，近年四分衛薪資也水漲船高，但領到整體幾乎是Top 3等級的薪水，以他對勝利的實際貢獻和缺席場次來看，我認為價碼偏高。

此外，最讓我在意的還是傑克森容易受傷的打法。在合約中，2026年薪資的2900萬帶有受傷保證，意味受傷缺陣錢還是照領，這讓傑克森獲得極大的利益。從整體的薪資看來，若要獲得如此龐大金額以及高保證金額的合約，這條受傷保證金我認為不該出現。或者，在受傷機會較大的情況下，部分薪資應該以激勵獎金的方式領取。

簽下如此大筆的合約，當然也是期待傑克森兌現他還未完全發揮的潛力。當然，他也唬爛出傳球6000碼的目標。但若是天王級的合約沒能換來冠軍或與球團出現不愉快，拒絕交易條款等於卡死烏鴉隊的未來發展。再者，拒絕標籤條款等於5年合約到期後，雙方可能又會上演「合約八點檔」。

總而言之，這筆合約傑克森得利占上風，只能期待他能為烏鴉贏球治百病。