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NFL／黑豹狀元楊恩 菜鳥首季應著重防抄截

林育正
楊恩勇於冒險傳球，也擁有絕佳臨場應對能力。（取材自Instagram）
楊恩勇於冒險傳球，也擁有絕佳臨場應對能力。（取材自Instagram）

卡羅萊納黑豹選中的狀元阿拉巴馬大學四分衛楊恩（Bryce  Young）閱讀比賽能力不俗，出手時機巧妙，總能創造出不少機會。但到了NFL賽場，他的球風與體能條件，可能遭受抄截或是擒殺等風險。

楊恩在大學層級的比賽中，雖然較少在衝球有所表現，但在閃躲對手衝傳也有不錯的效果，能夠持續尋找傳球目標；在傳球方面，他敢挑戰對手二線，在極小的空檔見縫插針，穿針引線傳出好球。

雖然他勇於冒險傳球，也擁有絕佳臨場應對能力，但也偶爾導致少數傳球被抄截。到了二線群速度更快，更會設下陷阱引誘的NFL，我預計他還是會需要繳一點學費。畢竟他不具備頂級的臂力與球速，硬傳成功的難度更高，會需要點時間做功課和臨場適應NFL的防守模式，將反應速度再提升一個檔次。

由於臂力的問題，他在長傳上球的飛行軌跡較平缺乏尾勁，也可能影響黑豹的長傳攻擊。而他的跑動能力和偏瘦矮的身材，也會減弱無傳球空檔的衝球表現。

因此在掌握職業層級的攻防節奏模式的同時，我預測楊恩也會逐漸增重，將跑動當成最後手段，也會持續練壯提升臂力，在菜鳥合約結束前進化成更全面的四分衛。

NFL

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