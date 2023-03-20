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NFL／放走布朗 酋長補強難度高

林育正

衛冕冠軍酋長在自由市場放走明星左截鋒布朗（Orlando  Brown Jr.），表現不穩定的右截鋒懷利（Andrew  Wylie）也沒有獲得新合約，酋長進攻鋒線如何補強，也成為值得關注的課題。

布朗上季以特許權標籤（franchise  tag）的方式領1600萬年薪幫助酋長奪冠，表現沒有太大問題的他沒有獲得新合約，投入自由市場追求頂尖左截鋒的價碼。但最終以4年6400萬與孟加拉虎簽約，其中3110萬為全額保證。布朗接受的這筆合約價碼不算高，未達左截鋒的前10強，也沒有太多保證金額。

然而，酋長而是以4年8000萬，其中6000萬為保證金額的高價，簽下美洲虎右截鋒泰勒（Jawaan  Taylor  ）。然而傳出泰勒可能移防左截鋒的消息，他對此也信心滿滿，泰勒傳球阻擋不俗，但衝球開路評價不佳，如果他移到左側，對酋長等於花大錢但沒有獲得太大的升級。

較為尷尬的局面是，目前自由市場上剩下的左截鋒已寥寥可數，除了先前效力海盜的史密斯（Donovan  Smith）之外都是30歲以上的老將。其中包括酋長放走的費雪（Eric Fisher），還有泰坦曾入選三次明星賽的力旺（Taylor  Lewan），兩人都因傷缺席上個球季。

酋長現在選擇有限，沒有再用一次特許權標籤先留下布朗，獲得隔年再談約的機會，對雙方來說可能是雙輸的局面。

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