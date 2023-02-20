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NFL／年少得志 馬霍姆斯預約名人堂

林育正
馬霍姆斯靠實力年少得志。（Getty Images）
馬霍姆斯靠實力年少得志。（Getty Images）

僅27歲的酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）可說靠實力年少得志，目前手握的例行賽MVP、超級盃MVP以及超級盃冠軍都來到兩座；這一次擊敗攻守強大的老鷹，可說是再次展現他唯我獨尊的價值，讓他一隻腳已跨進了名人堂。他也加入蒙坦納（Joe  Montana）與布雷迪(Tom Brady)的行列，成為史上唯三拿到一個以上超級盃MVP和例行賽MVP的球員。

綜觀馬霍姆斯接下酋長隊先發的五個球季，他的存在等於是競爭力的代名詞，每一季至少有12勝起跳。而他獲得MVP的兩個賽季都拿出誇張數據，分別是2018賽季的50次達陣，以及2022賽季的41次達陣都與競爭對手拉開了段差距。當然還有難以用數字證明的影響力，包括颳起風潮的不看人傳球、側傳等技巧，將四分衛這個位置玩出新花樣，具有時代象徵意義。

此外馬霍姆斯所處的年代四分衛的競爭也相當激烈，處在一個老少交接的世代，上有身手依舊俐落的布雷迪與羅傑斯（Aaron Rodgers），後有布洛（Joe  Burrow）、賀柏特（Justin Herbert）與艾倫（Josh Allen）等好手，5年奪下如此多的成就，外加兩次年度第一隊已非不容易三個字可形容的。

當然馬霍姆斯的未來也不保證一帆風順，最大的隱憂便是總教練瑞德（Andy  Reid）。馬霍姆斯雖然單純待在口袋傳球的表現也不錯，但瑞德的戰術設計實用且隱蔽性高，是將馬霍姆斯推上神壇的一大關鍵。瑞德本季也曾傳出退休傳聞，目前65歲的他不確定能否和卡洛（ Pete Carroll   ）或比利契克（ Bill Belichick  ）一樣戰到70歲。戰術細節的設計與思維，比球技的傳承更加不容易。沒有瑞德的馬霍姆斯和酋長一切難說。

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