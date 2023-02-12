超級盃／酋長38：35逆轉勝老鷹 時隔3年再奪冠

今年超級盃寫下首度由兩名非洲裔四分衛先發對決的歷史時刻。（Getty Images）

全國體壇年度盛事，第57屆超級盃 12日晚亞利桑納州 鳳凰城開打，由堪薩斯酋長隊與費城 老鷹隊，一較高下。堪薩斯酋長隊踢完前3節落後6分，明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）頂住壓力，第4節連續兩次關鍵傳球達陣，踢球員巴克（Harrison Butker）終場前致勝一擊，以38：35擊敗費城老鷹隊，奪下隊史第3座超級盃。

今年超級盃由美聯、國聯頭號種子對決，也是史上首次兩名非裔四分衛對決，年僅27歲的馬霍姆斯近4年3度領軍闖進超級盃，奪下兩次冠軍，小他3歲的老鷹「三年級生」赫茲（Jalen Hurts）挑戰生涯首冠失利。

兩隊首次在超級盃碰面，老鷹前兩節3次達陣，加上半場結束前踢球成功，以24：14領先僅有兩次達陣的酋長。

儘管酋長第3節率先達陣，追成只差3分，但老鷹踢球員艾略特（Jake Elliott）再度踢進3分，幫助球隊以27：21保有優勢。

關鍵第4節，馬霍姆斯在不到6分鐘內兩度傳球達陣，反以35：27逆轉情勢，老鷹雖然一度追成35：35，雙方三度扯平，不過酋長踢球員巴克在終場前11秒踢進27碼致勝球，酋長就靠這3分奪下超級盃。

這是酋長繼1970年擊敗明尼蘇達維京人隊、2020年擊敗舊金山49人隊後，再度奪下超級盃，老鷹唯一封王紀錄是2018年擊敗新英格蘭愛國者隊。

流行天后蕾哈娜（Rihanna）在超級盃中場秀演唱了「We Found Love」和「Work」等著名熱門歌曲，衣著裝扮直接宣布自己懷上二胎。

➤➤➤超級盃／上半場結束 老鷹24：14領先酋長 蕾哈娜獻中場秀