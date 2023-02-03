NFL／棒球界談布雷迪…有機會成為史上最強捕手

NFL傳奇四分衛布雷迪宣布退休，過去美式足球、棒球兩棲才能又被舊事重提。（美聯社）

NFL 傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）宣布退休，過去美式足球 、棒球兩棲才能又被舊事重提，「今日美國」引述大聯盟人士的看法，這位當年被蒙特婁博覽會隊挑中的好手，如果選擇棒球，有可能成為史上最棒的捕手之一。

現年45歲的布雷迪，被喻為NFL史上最偉大的球員，戰場若是大聯盟呢？ 博覽會、道奇 隊前總經理馬龍（Kevin Malone）認為，布雷迪有機會成為最出色的捕手，不過美式足球、棒球二擇一，他的最愛是前者。

布雷迪1995年從高中畢業時，在大聯盟選秀會第18輪被博覽會挑中，當時是選秀第507順位，他未投入職棒，而是升上大學選擇美式足球，從此改變人生。

布雷迪本身是右投左打，青棒時期原是一壘手，後來改當捕手，教練團對他的印象是「表現一度掙扎，後來漸入佳境」，兩年平均打擊率3成11，包括8支全壘打，最後引起大聯盟球團注意，博覽會退役球探休斯（John Hughes）認為，當時如果多出一些價碼，相信布雷迪應會選擇棒球。

至於這位NFL巨星無緣的大聯盟之路，馬龍表示，當年布雷迪是非常有運動能力的年輕人，還有一張很棒的臉，身體非常強壯、有發展空間，感覺就是「大聯盟臉孔」。

休斯也認為，布雷迪不但傳球能力好，左打也有一定功力，所有人都相信他一定是未來的大聯盟捕手。

布雷迪曾在2003年造訪紅襪主場時，在打擊練習區擊出全壘打，展現出色的棒球天賦。不過布雷迪卻不看好自己的棒球潛力，他曾在受訪時表示，「我如果打棒球的話，很快就會去賣保險，棒球不是我的運動。」