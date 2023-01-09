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NFL／水牛城比爾主場取勝 獻給一度心臟驟停哈姆林

中央社／水牛城8日綜合外電報導
球迷自製看板替人在醫院的哈姆林加油打氣。（路透）
球迷自製看板替人在醫院的哈姆林加油打氣。（路透）

職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾以35比23擊退新英格蘭愛國者，並將勝利獻給陣中安全衛哈姆林。哈姆林上週在比賽中心臟驟停但撿回一命，今天躺在醫院的病床上觀看球隊比賽。

路透報導，哈姆林（Damar Hamlin）的球衣背號是3號，因此比爾隊今天在主場出賽時，每個球員的球衣胸前都有一個3號的標誌，他們揮著「為哈姆林祈禱」的旗幟步入球場，然後聚集在50碼線（中場區），一起比出3的手勢。

在比賽開始之前，本週恢復情況大有進展的哈姆林在推特（Twitter）上寫道「比賽時間到了」，並附上一張他在醫院病床上、手比愛心的照片。

他在推文前不到兩小時曾寫說：「比賽日來了…我最想做的就是和我的兄弟們一起跑出（進場）通道。今天，上帝用另一個方式使用我。快向你所愛的人，表達你對他們的愛吧。水牛城比爾，衝吧。」

水牛城比爾（Buffalo Bills）今天對上新英格蘭愛國者（New England Patriots）打出神奇的開局，靠著海恩茲（Nyheim Hines）一次單槍匹馬獨跑96碼的達陣迅速取得領先，讓場邊的球員看得目瞪口呆。

比爾隊雖在第1節遭扳平，但諾克斯（Dawson Knox）在第2節的達陣讓他們再次取得領先。諾克斯在達陣後比了個3，隨後又比了個愛心的手勢，而哈姆林之後也發了條「我也愛你」的文回應。

布朗（John Brown）在第3節達陣，讓比爾隊取得28比17領先後，把球交給助理防護員凱林頓（Denny Kellington）。哈姆林在2日比賽中倒下時，凱林頓曾對他施行心肺復甦術。

哈姆林 新英格蘭 足球

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