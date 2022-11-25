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NFL／倒數2秒射門 比爾逆轉勝獅隊

體育新聞組／綜合報導
巴斯（右）終場前兩秒踢門成功，帶走勝利。（路透）
巴斯（右）終場前兩秒踢門成功，帶走勝利。（路透）

上個季後賽，水牛城比爾隊慘敗給堪薩斯城酋長隊，馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在比賽最後13秒時攻下扳平比分的一球。

今年感恩節水牛城的勝利雖不能彌補去年的失敗，但仍然非常甜蜜。

比爾隊與底特律獅隊在終場前23秒打成25：25平手，水牛城四分衛艾倫（Josh Allen）主導了漂亮的攻勢。先在中路向迪格斯（Stefon Diggs）投出一記深傳球，讓比爾隊進入射門範圍，接下來他自己兩次持球衝鋒，讓踢球手巴斯（Tyler Bass）更接近球門，巴斯在比賽還剩兩秒時射門成功，彌補了倒數2分40秒時射門失敗的遺憾，以28：25勝出。

對於在11月表現不佳，然後在感恩節當天對陣獅隊一路苦苦掙扎的比爾隊來說，任何勝利都意義非凡。艾倫對獅隊的表現就像馬霍姆斯去年1月對水牛城所做的那樣。

獅隊第一節就以強勢防守迫使水牛城三擋無法推進，並以傳球達陣以7：0領先。比爾隊在第二節反以14：7領先，獅隊過去7場的防守在NFL排名最差，直到第四節末才回神。

但比爾隊表現一樣不佳，艾倫頻遭攔截。第四節末段，水牛城隊以22：19落後。比賽還剩2分40秒時，艾倫完成一次傳球達陣，逆轉比數為25：22，但巴斯踢門失敗，差點誤了大事。

獅子隊在最後一分鐘攻進比爾隊門前，倒數23秒時踢門成功，拉平比數，原本看來可能會進入延長賽。還好艾倫和巴斯聯手彌補了整場比賽的諸多錯誤，在感恩節大賽中帶著勝利回歸。

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