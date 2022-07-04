NFL專欄／葛朗考斯基接班人難尋

明星邊鋒葛朗考斯基第二次宣布退休後，誰能接班？（美聯社）

明星邊鋒葛朗考斯基（Rob Gronkowski）第二次宣布退休 後，接下來誰能接扛下NFL 最強近端鋒的招牌？酋長隊的凱爾斯（Travis Kelce）和烏鴉隊的安德魯斯（Mark Andrews）在接球表現上相當搶眼，49人的基托（George Kittle）則在路面戰擋人方面有極為暴力的演出，各方競爭相當激烈。

葛朗考斯基不僅生涯僅11個球季就已累積92達陣，不論在路徑跑動、接球以及推進上，都有頂級接球員的水準，接球成功率64.7%，較容易讓人忽視的擋人也相當暴力不馬虎，因此已具備競逐史上最偉大近端鋒的資格。

但現在找到如此全能且頂尖的接班人恐怕不太容易，然而原因不全然是現役的近端鋒能力不足，而在使用的方式。以烏鴉隊的安德魯斯為例，他的路徑跑動和接球細膩度無庸置疑，接球成功率更高達69.9%。但由於烏鴉也有其他擋人開路能有貢獻的近端鋒，因此安德魯斯在地面戰並不需貢獻太多力氣。也因此即便他在擋人上其實也有不差的實力，但實際展示的機會較少。

另外，凱爾斯等人也都對球隊勝負有著至關重要的影響力；凱爾斯展現超群接球技巧的鏡頭沒那麼多，但他與馬霍姆斯（Patrick Mahomes）默契一流，簡單腳步即可突圍接球。

相較之下基托在擋人的表現就顯得較為突出，速度狠勁一流，連明星衝傳手米勒（Von Miller）都曾被他打趴。可惜唯一美中不足之處，就是接球碼數少了一些，但生涯兩季破千碼，連三季接球成功率突破70%已是相當驚人的表現。儘管如此根據PFF評分，衝球擋人第一的卻是安德魯斯，基托排第二。

目前的近端鋒表現不如葛朗考斯基亮眼，可能是戰術考量所致。但若真要選擇一人，場上獸性十足，擋人已多次獲得實戰驗證的基托可能稍微接近葛朗考斯基一些。