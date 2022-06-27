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NFL專欄／葛朗考斯基退休 還會再復出？

林育正
葛朗考斯基生涯第二次宣布退休。（美聯社）
葛朗考斯基生涯第二次宣布退休。（美聯社）

明星邊鋒葛朗考斯基（Rob  Gronkowski）生涯第二次宣布退休，年僅33歲的他傷痛纏身，但假使繼續騁馳賽場，有機會名正言順成為史上最偉大近端鋒。然而他的生涯中，過去也有兩次退休再重返賽場的案例。也許這一次，他也正在為生涯的最後一舞做醞釀。

葛朗考斯基不僅曾單季17次接球達陣寫下近端鋒歷史，生涯92次達陣也僅次蓋茲（Antonio  Gates）的116次，以及岡薩勒斯（Tony  Gonzalez）的111次。現在葛朗考斯基33歲，雖然不算年輕，但若身體狀況可接受再打幾年絕對沒問題。蓋茲就奮戰到38歲才退休，岡薩勒斯則是37歲。

撇除年紀因素，葛朗考斯基過去就曾以退休為理由進行調整。除了廣為人知的第一次退休，使他並未在2019賽季出賽。其實以前還有一次，他曾經即將被愛國者隊交易至底特律獅。結果他當時宣稱要退休，讓這樁交易最終破局。我們真的無法下定論，葛朗考斯基是否真的使用退休為策略，為自己的身體狀況和生涯進行策略性調整。

葛朗考斯基雖然在比賽表現神勇，於公開場合也笑臉常開，但包括背部與肩膀等身體部位都曾遭遇嚴重傷勢，他本人也對於傷痛感到厭倦。但考量自身年齡和四分衛好夥伴布雷迪（Tom  Brady）仍在拚戰，且需要更穩定的接球目標，因此外界對於他未來的二度復出都保持開放態度。連他的經紀人羅森豪斯（Drew  Rosenhaus）都說：「以我個人立場來說，他如果季中或下季復出我都不會太驚訝。」而當時用退休破壞交易的時候，也是同一位經紀人。

若要打破蓋茲116次達陣的紀錄，可能需要三個球季。挑戰紀錄將會非常辛苦，但我個人臆測，已經如此接近，葛朗考斯基自己搞不好也躍躍欲試。畢竟他可是拿過年度東山再起獎，以及四次超級盃的球星。他在退休感言表示，這一次是「歇息」（chilling  out），期待他再次操作退休。

退休 超級盃

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