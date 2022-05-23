NFL專欄／匠人精神 庫克鑽研18種棄踢

這一周在烏鴉隊效力16個球季，現年39歲的棄踢員庫克 （Sam Koch）正式宣布退休 ，將繼續留在母隊擔任特別組顧問。而他一整個職涯精細專研棄踢一件絕活的職人精神，讓他鍛鍊出18種棄踢球路，將看似單純無聊的工作，推升至更細膩的層級，匠人精神讓人肅然起敬。

庫克2006年在選秀第六輪獲得烏鴉親睞開始球員生涯，但到了今天，那年的同梯已經只剩下包裝工近端鋒路易斯（Marcedes Lewis）。如今他已為烏鴉隊出賽256場稱霸隊史紀錄。而放眼全聯盟，效力同一支球隊時間比他還長的球員，也只有包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）。縱使是受傷風險較低的特別組球員，也已經是非常不簡單的成就。

由於一般凝聚力量奮力重踢的棄踢會出現像四分衛傳球般的旋轉，雖然滯空時間較長，距離也更遠，但對於回攻球員來說處理起來非常簡單。但多方嘗試的結果，讓他開發出10多種球路。其中不會旋轉的「蝴蝶球」（knuckle ball）在影片中看起來像是以橫踢的方式出腳，在距離和方向上，就有混淆對手的效果。其他還有「回力鏢」等會往回飄的球路，庫克甚至踢出落地後沿著邊線滾的棄踢，以及觸地回彈的平飛球，讓人嘖嘖稱奇。

如果以棒球為比喻的話，投手要投出不同球路的變化球前，可能會有些小動作被對手視為破綻，得以預先防範。但庫克的棄踢，永遠都是同一種姿勢，球飛出去以前，不會知道球往左還往右，或是出現什麼飛行和旋轉姿態。

棄踢員經常遭到忽略，但庫克的實驗精神卻能玩弄對手，在自己的小領域別出心裁，為運動做出革新，也算另類的偉大。