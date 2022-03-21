NFL專欄／羅傑斯吞肥約 恐釀後患

連續兩年蟬聯MVP的包裝工明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）再次搞定延長合約，包括今年2022球季開始的三個球季期間，總額高達1億5000萬元。不過如此龐大的合約以及背後的付款結構，卻可能對包裝工球團，以及羅傑斯本人的歷史地位，甚至傳承意義造成傷害。

在這紙合約結構上，金額有相當大的部分集中在獎金（bonus）上。因此這筆錢可以往後分攤至五年之後，所以合約其實可以延續至2026年。不過2025和2026最後兩個賽季可不執行選擇權，也就是說就算羅傑斯不在隊上，他仍占了一部分薪資。

包裝工的豪賭，使球團在補強球員上受到薪資所限。雖然可能出現其他實力不俗的球員降薪帶槍投靠，但可運用的資金減少，同樣也使招募或留下球員的誘因大打折扣，不利衝擊累計實力衝冠。

羅傑斯合約的完全保證金額高達1億150萬元，更甚更年輕的明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mhomes）的6310萬元，和艾倫（Josh Allen）的1億元。羅傑斯目前已38歲，此外過去有鬧離隊的紀錄，並且在季後賽 的表現以他的水準來嚴格檢視，可能不夠亮眼。如此龐大的金額，說服力對我來說是有待商榷的。

最後，以最糟的狀況設想，若羅傑斯最終沒能為包裝工再拿下一座冠軍，無疑將成為眾矢之的。若在2026年以前不論他離隊或是退休 ，剩餘的獎金將持續占據薪資空間，等於遺害包裝工球團的發展。如此一來，他對於球隊傳承意義（legacy），恐怕將大打折扣。

羅傑斯的高效率身手與技巧無庸置疑，經紀人談約與提案技巧一流，著實讓人敬佩。但綜合上述想法，我認為羅傑斯的合約以及結構，負擔實在太過龐大。這樣頂多算是單方面的勝利，而多方受益是少了些。不過，這沒有對錯，只是一種選擇。羅傑斯要扛的，是自己的聲譽和球隊戰績。