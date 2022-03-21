我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

NFL專欄／羅傑斯吞肥約 恐釀後患

林育正

連續兩年蟬聯MVP的包裝工明星四分衛羅傑斯（Aaron  Rodgers）再次搞定延長合約，包括今年2022球季開始的三個球季期間，總額高達1億5000萬元。不過如此龐大的合約以及背後的付款結構，卻可能對包裝工球團，以及羅傑斯本人的歷史地位，甚至傳承意義造成傷害。

在這紙合約結構上，金額有相當大的部分集中在獎金（bonus）上。因此這筆錢可以往後分攤至五年之後，所以合約其實可以延續至2026年。不過2025和2026最後兩個賽季可不執行選擇權，也就是說就算羅傑斯不在隊上，他仍占了一部分薪資。

包裝工的豪賭，使球團在補強球員上受到薪資所限。雖然可能出現其他實力不俗的球員降薪帶槍投靠，但可運用的資金減少，同樣也使招募或留下球員的誘因大打折扣，不利衝擊累計實力衝冠。

羅傑斯合約的完全保證金額高達1億150萬元，更甚更年輕的明星四分衛馬霍姆斯（Patrick  Mhomes）的6310萬元，和艾倫（Josh  Allen）的1億元。羅傑斯目前已38歲，此外過去有鬧離隊的紀錄，並且在季後賽的表現以他的水準來嚴格檢視，可能不夠亮眼。如此龐大的金額，說服力對我來說是有待商榷的。

最後，以最糟的狀況設想，若羅傑斯最終沒能為包裝工再拿下一座冠軍，無疑將成為眾矢之的。若在2026年以前不論他離隊或是退休，剩餘的獎金將持續占據薪資空間，等於遺害包裝工球團的發展。如此一來，他對於球隊傳承意義（legacy），恐怕將大打折扣。

羅傑斯的高效率身手與技巧無庸置疑，經紀人談約與提案技巧一流，著實讓人敬佩。但綜合上述想法，我認為羅傑斯的合約以及結構，負擔實在太過龐大。這樣頂多算是單方面的勝利，而多方受益是少了些。不過，這沒有對錯，只是一種選擇。羅傑斯要扛的，是自己的聲譽和球隊戰績。

退休 季後賽

上一則

場邊人語／逆轉受創 貝勒下莊

下一則

MLB／楚奧特回歸 大谷改當「核彈頭」？

延伸閱讀

嘲笑新冠「啤酒病毒」 88歲國會議員唐揚飛行途中過世

嘲笑新冠「啤酒病毒」 88歲國會議員唐揚飛行途中過世
港府控危害國安 英人權組織「香港觀察」被要求關網

港府控危害國安 英人權組織「香港觀察」被要求關網
與兒子的約會

與兒子的約會
伽羅博羅肩部手術成功 多支NFL球隊搶人

伽羅博羅肩部手術成功 多支NFL球隊搶人

熱門新聞

谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
中美混血滑雪女將谷愛凌正式解除隔離後首次現身北京，參加活動。（取材自微博）

谷愛凌解隔離跑慈善 秀金牌給孩子看「沒事，傳過去吧」

2022-03-14 01:55
烏克蘭冬季帕奧代表隊。(美聯社)

北京冬季帕運閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二

2022-03-13 12:58
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

2022-03-17 13:02
湯姆戴利被譽為英國「跳水王子」。（歐新社資料照片）

英國「跳水王子」下體大曝光 跑趴玩太嗨被當眾脫內褲

2022-03-12 16:47
遭球迷罵「爛透了」，大坂直美直接在比賽中落淚。 路透

印地安泉網賽／被黑粉罵「爛透了」 大坂直美淚灑球場

2022-03-14 02:50

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金