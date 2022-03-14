NFL專欄／穆雷出怪聲 恐不利續約

穆雷出怪聲，企圖讓球團提前續約。（Getty Images）

紅雀四分衛穆雷（Kyler Murray）急欲取得球團提前續約，進而逼供演出在社群媒體 Instagram將紅雀有關的照片刪除，並且取消追蹤球隊官方帳號的戲碼，再度上演一齣連續劇。但目前的情勢來看，情勢我不認為站在他那邊，他可能需要更多耐心證明自己。

當然紅雀未來仍會以穆雷為首要人選做為主戰四分衛，但我不認為現在穆雷有不似爭吵的本錢。雖然上個球季紅雀算是有些出乎預料曾在例行賽拉出一波七連勝，更睽違五年闖入季後賽 ，但在外卡賽碰上同區對手公羊，卻是兵敗如山倒。穆雷一次從達陣區發起的進攻，甚至在慌亂中拋出pick 6。在關鍵比賽有這樣失誤，確實相當難堪。該役他僅有137碼沒達陣，2抄截的表現。

穆雷上季例行賽出賽14場，累計3787碼，24達陣10抄截，傳球成功率達69.2%全聯盟第二。不過目前為止，穆雷的表現起伏仍較大，當然他以藉由跑出口袋延續進攻或造成破壞，他的長傳也不時有佳作，五次飛行碼數超過30碼的傳球達陣，並列聯盟第一。

然而他的傳球時機和選擇仍有不小進步空間。他有時會放掉較遠但同樣空檔的目標，或是傳出太過牽強的選擇。有時主觀上來看，他甚至讓我想到過去起伏落差也大的小曼寧（Eli Manning）。此外，這也是紅雀第二個球季，在下半季遭遇亂流。

儘管如此，紅雀現階段也沒什麼其他更好的選擇。但穆雷在此刻和這種背景下「出怪聲」，可能先壞了與球隊的關係。前MVP傑克森（Lamar Jackson）也還沒有收到延長合約，他大可不必著急。傑克森的下一筆合約，被認為對於穆雷的合約有所謂的定錨效應，有機會幫助他抬價。

此外，在穆雷著急等待合約的同時，隸屬同一位經紀人博克哈特（Erik Burkhardt）的紅雀總教練金斯伯瑞（Kliff Kingsbury）先獲得續約。這看起來，像是球團想給穆雷一聲施壓的警訊，要他別胡亂出怪聲。博克哈特據傳在2月已向紅雀球團提案，但雙方看來還需要點時間磋商來回，過去許多大筆的四分衛延長合約，也都是在夏天才敲定。

縱使他是球隊的未來四分衛，只不過穆雷在表現尚未特別出色的狀況下，就開始乾著急，是沒什麼太大意義，更可能不利談約。如比爾的艾倫（Josh Allen）和馬霍姆斯（Patrick Mahomes），也都是繳出出色表現後才拿到大約。