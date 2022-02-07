NFL專欄／布雷迪後 誰是下個全民公敵？

馬霍姆斯。（Getty Images）

手戴七枚冠軍戒指，被「冠上史上最偉大」美稱的四分衛布雷迪（Tom Brady）結束22年球員生涯光榮退役。不過生涯中的些許爭議，加上成績越好，越容易招人嫉妒的特性，他也成為另類的「全民公敵」。不過接下來在中生代與新生代的球星中，誰會順勢成為頭號公敵的接班人，也是相當有意思的看點。

其實說成為全民公敵也不是犯下什麼大可原諒的罪過，只是全美的球迷通常會倒向較不被看好的一方。這也是為何在超級盃 或季後賽等重要比賽時，媒體經常進行民調 ，統計不同地區對球隊的支持度，凸顯超級球星沒能獲得全國一面倒的力挺。總而言之，這也是個看球的樂趣，不夠強還不夠格被討厭。

要說現今聯盟最強四分衛，不可不提馬霍姆斯（Patrick Mahomes）。他本人實力超強外，其實大致上形象還不錯。不過他的弟弟傑克森（Jackson Mahomes）和未婚妻馬修斯（Brittany Matthews）倒是為他添了不少麻煩。

傑克森熱愛在比賽場邊跳舞並在TikTok分享，但他輕浮地跳著，卻曾跳到了華盛頓隊已逝球星泰勒（Sean Taylor）印在草皮上的號碼上，引爆球迷怒火。他也曾倒水在烏鴉球迷頭上。馬修斯也曾在比賽中，把香檳倒向球迷。兩人的作為讓人搖頭，也讓怒火延燒到馬霍姆斯頭上。

接下來大概是包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）了。同樣擁有天王級身手，他本季前與球團高層一度造成僵局甚至傳出離隊消息，使不少球迷感到厭煩。此外，他在球季中以文字遊戲模糊交待疫苗 接種狀態，違反防疫規範，也引發不少批評。

當然，還不得不提與海盜決裂的接球員布朗（Antonio Brown）。從與突擊者的一連串鬧劇，到日前在場上脫衣離場，他的行為總是讓人嘆氣搖頭。

這些球星實力超群，但不時又讓人恨得牙癢癢，有許多球迷等著看好戲不想讓他贏。但相對地，也有另一些鐵粉準備打臉這群球迷，這也是後布雷迪時代看球的樂趣之一。