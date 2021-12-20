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NFL專欄／NFL走向世界？野心不足

林育正

NFL日前公布各球團的世界行銷版圖，試圖將美式足球推向世界各地，卻遭到不少反彈，也讓人感到有些匪夷所思。

其中最讓華人球迷感到不悅的，當然是台灣被併入中國版圖。NFL觸碰到台灣人的敏感議題引發在美台灣人反彈。雖然有些人認為，即使加上旅居美國的民眾，台灣觀看NFL的球迷少之又少，根本毫無話語權，反彈力道不足。但我認為，既然人少，那台灣被屏除在行銷目標市場外，可能還讓人較能接受的結果。近期福斯新聞（Fox  News）也對此報導。但的確，台灣球迷勢力單薄，很遺憾就算發聲，要引起NFL關注的機會恐怕極低。

此外，NFL官方的新聞用「獲准」（grant）表示球隊獲得行銷某一地區的權力，但擁有多支業餘球隊，市場不算小的中國卻只有公羊一支球隊，是挺奇妙的現象。雖然目前僅有公羊一隊有華人球員，是本季有固定先發實力的安全衛遲友駿（Taylor Rapp），但除非其他球隊了解踏入如此特別的市場，可能會帶來一些限制或麻煩，否則只有一支球隊有意耕耘中國，是可惜了點。

另外，國內擁有體制完善的大學與社會人聯賽的日本，竟然不在行銷版圖之中，也讓人感到匪夷所思。日本不僅曾經擁有職業美式足球聯盟，現在也有日文版NFL官網。大學總決賽甲子園盃（Koshien  Bowl）歷史悠久，擁有一定底蘊，接受度高，也算是潛力市場。不受到重視，讓人感到可惜。

另外韓國也不在版圖內，過去鋼人混血明星接球員沃德（Hine  Ward）擁有韓國血統，近年表現不俗的準鷹踢球員具英回（Younghoe  Koo）為小時候移民美國的韓國人，在亞特蘭大當地也頗有人氣，不好好利用相當可惜。

NFL這一波行銷計畫，瞄準了世界各地八個國家，但一共只有18隊參與計畫。這讓人懷疑，NFL和球隊行銷世界的野心依舊不足，仍舊認為美國市場已足夠。

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