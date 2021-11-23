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NFL／紐頓生涯第二春 定位該怎麼用？

林育正

「超人」紐頓（Cam Newton）強勢回歸，還再次加入出道的老東家黑豹隊，增添了點故事性。但超人還有多少燃料，該如何發揮他最大的價值，以及他的定位，相信是大家都非常好奇的話題。

我們仍得對紐頓的天賦與體能帶有一定程度的敬意，儘管他的傳球能力僅僅算是普通。因此若要說最有效率的使用說明，我覺得會是讓他跟和聖徒隊的「瑞士刀」希爾（Taysom Hill）成為工具人，將自己雙重威脅的優勢發揮至極致。

就如同回歸第一戰，他在達陣區前分別傳球和衝球達陣，他不僅能仰賴強力衝球，他的存在更能吸引防守球員目光，使對方不敢放肆輕舉妄動。他不只能自己得分，相信為隊友吸引防守注意力也是非常大的隱形價值。

但若是當成工具人搶達陣，雖然可能效果不差，但我也擔心若球隊有需要培養的四分衛，可能有些鳩佔鵲巢的感覺。畢竟新人需要一些壓力和大場面磨練，如何達成平衡會是重要的課題。

當然，若是新進四分衛還沒固定先發，還沒有上述問題，那紐頓的確可以重新站上先發位置。如此一來，32歲的他也能協助引領指導後輩。相信這一段時間的失業，也讓他重新檢視自己的價值與長處，帶來更深層的省思，使他更加成熟。

若能重新奪下先發位置，雖然我並不一定認為這是最具效率或兌現價值的方式，但我想對於紐頓個人來說，會最能激發他的動力。畢竟以他的年紀，這次也許是他爭奪先發大位的最後機會了。

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