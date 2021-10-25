我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

NFL戰報／馬霍姆斯傷退 酋長0達陣慘敗

編譯林育正／綜合報導
泰坦當家跑鋒亨利（中）碾壓酋長防守組。（Getty Images）
泰坦當家跑鋒亨利（中）碾壓酋長防守組。（Getty Images）

酋長在客場以3：27的難堪比分慘敗給泰坦，這更是當家明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）生涯第四次在例行賽沒有傳球達陣就空手而回；僅拿下三分，更是總教練瑞德（Andy Reid）2013年上任以來，得分最低的一場。

比賽過程中泰坦進攻打得順手，上半場五波進攻，全部拿下分數；包括踢球員布洛克（Randy Bullock）命中兩記射門，跑鋒「國王」亨利（Derrick Henry）和四分衛坦奈希爾（Ryan Tannehill）衝球達陣，以及接球員布朗（A.J Brown）接球達陣，上半場就以27：0領先。

相較之下酋長不僅防守組無力抵擋對手進攻，馬霍姆斯一度在連續兩波進攻更丟出抄截和掉球。0：27落後，已經是馬霍姆斯生涯最大的劣勢，本季他更已累計九次被抄截，本季更已連六戰被抄。

酋長在下半場屋漏偏逢連夜雨，雖然第一波進攻就射門得手打破鴨蛋，但馬霍姆斯一度倒地離場；雖然經過腦震盪程序檢查，但瑞德決定讓他休息。

平時進攻火力旺盛的酋長，最終就以3：27吞敗，本季累計3勝4敗。馬霍姆斯賽後表示：「我們隊上有許多領袖，偉大的球隊絕對能走過逆境。現在球季還早，我們的休息室有許多具備才華的隊友，每天會越來越好。」

馬霍姆斯去年一整季，也才丟出六次抄截，而且過去三場比賽，他都出現超過一次失誤。他表示自己在比賽前半段，的確操之過急，太過想要帶領球隊搶分。

其他比賽方面，海盜38：3狂勝芝加哥熊，布雷迪（Tom Brady）傳出四次達陣，生涯達到602達陣，成為NFL第一位突破600達陣的球員；紅雀31：5德州人，開季七連勝。

德州 芝加哥 NFL

上一則

MLB／塞揚大熱門瑞伊 洋基補強目標

延伸閱讀

NFL／霍普金斯2達陣 紅雀開季6連勝

NFL／霍普金斯2達陣 紅雀開季6連勝
NFL／去倫敦換手氣 美洲虎奪本季首勝

NFL／去倫敦換手氣 美洲虎奪本季首勝
NFL／穆雷獵公羊 紅雀4連勝

NFL／穆雷獵公羊 紅雀4連勝
NFL／史上首位 酋長教頭率2隊奪百勝

NFL／史上首位 酋長教頭率2隊奪百勝

熱門新聞

湖人戴維斯和哈沃德在第二節爆發口角衝突。(影片截圖)

NBA／湖人內鬨？戴維斯、哈沃德場邊爆發衝突

2021-10-23 07:49
柯瑞（左）對快艇比賽末節連飆兩記大號三分，原來被喬治（右）給的挑戰激發。（美聯社）

NBA／喬治垃圾話嗆「挑戰Logo Shot」柯瑞立即射爆打臉

2021-10-23 20:53
柯瑞在過了33歲生日後已經有6場比賽至少拿到45分，在這歷史上高居第3。(路透)

NBA／33歲柯瑞6場比賽破45分 僅次喬丹、金恩

2021-10-22 08:03
羽球世界排名第二的中國一姐陳雨菲被問到心目中最厲害的女單前三名時，不假思索地回答「戴資穎」。（新華社）

羽球／心目中的世界前3名？陳雨菲脫口而出「戴資穎」

2021-10-18 07:17
普荷斯攙扶透納的畫面在推特上瘋傳。（取材自CBS Los Angeles推特）

MLB／道奇休息室一雙感人背影 普荷斯獲讚「真正領袖」

2021-10-22 07:13
庫茲瑪轉隊巫師首戰就有雙十演出。（路透）

NBA／「湖人沒他0勝7敗」庫茲瑪轉貼嘲諷文 又秒刪

2021-10-22 06:23

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常