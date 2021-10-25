NFL戰報／馬霍姆斯傷退 酋長0達陣慘敗

泰坦當家跑鋒亨利（中）碾壓酋長防守組。（Getty Images）

酋長在客場以3：27的難堪比分慘敗給泰坦，這更是當家明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）生涯第四次在例行賽沒有傳球達陣就空手而回；僅拿下三分，更是總教練瑞德（Andy Reid）2013年上任以來，得分最低的一場。

比賽過程中泰坦進攻打得順手，上半場五波進攻，全部拿下分數；包括踢球員布洛克（Randy Bullock）命中兩記射門，跑鋒「國王」亨利（Derrick Henry）和四分衛坦奈希爾（Ryan Tannehill）衝球達陣，以及接球員布朗（A.J Brown）接球達陣，上半場就以27：0領先。

相較之下酋長不僅防守組無力抵擋對手進攻，馬霍姆斯一度在連續兩波進攻更丟出抄截和掉球。0：27落後，已經是馬霍姆斯生涯最大的劣勢，本季他更已累計九次被抄截，本季更已連六戰被抄。

酋長在下半場屋漏偏逢連夜雨，雖然第一波進攻就射門得手打破鴨蛋，但馬霍姆斯一度倒地離場；雖然經過腦震盪程序檢查，但瑞德決定讓他休息。

平時進攻火力旺盛的酋長，最終就以3：27吞敗，本季累計3勝4敗。馬霍姆斯賽後表示：「我們隊上有許多領袖，偉大的球隊絕對能走過逆境。現在球季還早，我們的休息室有許多具備才華的隊友，每天會越來越好。」

馬霍姆斯去年一整季，也才丟出六次抄截，而且過去三場比賽，他都出現超過一次失誤。他表示自己在比賽前半段，的確操之過急，太過想要帶領球隊搶分。

其他比賽方面，海盜38：3狂勝芝加哥 熊，布雷迪（Tom Brady）傳出四次達陣，生涯達到602達陣，成為NFL 第一位突破600達陣的球員；紅雀31：5德州 人，開季七連勝。